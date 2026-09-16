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Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Filipine

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16.09.2026 16:50

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Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu obalu Mindanaoa, drugog najvećeg ostrva na Filipinima, saopštio je Evromediteranski seizmološki centar.

Potres je registrovan na dubini od 53 kilometra, sa epicentrom oko 112 kilometara sjeveroistočno od Matija, grada sa približno 105.000 stanovnika.

Za sada nema informacija o žrtvama ili pričinjenoj šteti, niti je izdato upozorenje na cunami, objavio je portal "Baha", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Zemljotres Filipini

Zemljotres

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