Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Filipine

Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu obalu Mindanaoa, drugog najvećeg ostrva na Filipinima, saopštio je Evromediteranski seizmološki centar.

Potres je registrovan na dubini od 53 kilometra, sa epicentrom oko 112 kilometara sjeveroistočno od Matija, grada sa približno 105.000 stanovnika.

Za sada nema informacija o žrtvama ili pričinjenoj šteti, niti je izdato upozorenje na cunami, objavio je portal "Baha", prenosi Srna.