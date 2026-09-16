Braća blizanci u istoj godini dobili blizance: "Od sreće sam pao u nesvijest"

Oba brata i njihove supruge do blizanaca su došli nakon niza pokušaja potpomognute oplodnje, pa je slavlje bilo tim veće.

Braća blizanci Ivica i Marijan Vuka ove godine obojica su postali očevi blizanaca. U porodicu su stigli Aria, Jakov, Jure i Franko, a njihov dom ispunjen je srećom i veseljem. O dvostrukoj dvostrukoj sreći u porodici Vuka piše RTL.

Ivica i Marijan rođeni su 1980. godine i od tada su nerazdvojni.

„Jako smo povezani i to je možda ljudima neshvatljivo, ali to je tako“, kaže Ivica.

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Njihova povezanost pokazala se i dok su se profesionalno bavili fudbalom.

„Bratu ode zadnja loža, meni ode za sedam dana ista ta loža. Ili on izvadi zub, ja izvadim zub na drugoj strani“, prisjeća se Marijan.

Stoga ne čudi što je, kada su se rodili njegovi blizanci Jure i Franko, prvi poziv uputio upravo bratu.

„Prvo je mene nazvao i rekao – brate, blizanci su. I idemo mi sad nas dvojica isplakati se, uživati, proslaviti“, prepričava Ivica.

Oba brata i njihove supruge do blizanaca su došli nakon niza pokušaja potpomognute oplodnje, pa je slavlje bilo tim veće.

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„Poslije puno borbe, dugi niz godina, ostvarila nam se najveća želja da postanemo roditelji“, priznaje Marijan.

Ove godine najprije su na svijet stigla Ivičina djeca, Aria i Jakov.

„Kad sam bio u bolnici i vidio na ultrazvuku da su dvoje, od sreće sam pao u nesvijest“, kaže Ivica.

Njegova supruga Tihana djecu je prvi put vidjela dan nakon carskog reza.

„Tek sam ih onda ugledala, tek sam ih onda vidjela i onda sam tek bila svjesna da ih imam“, govori ona.

Ubrzo je sreća stigla i u Marijanov dom. Njegova supruga Elena kaže da su im se emocije miješale.

„Kada smo saznali da su blizanci, osjećali smo i sreću i strah. Ali sada kada su došli, srećni smo što je puna kuća“, dodaje Elena.

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Zanimljivo je da u njihovoj široj porodici već postoji sklonost ka blizancima.

„Od supruge mama isto ima sestru blizankinju, nas dvoje smo blizanci, a sad i stariji brat ima curu koja ima brata blizanca“, objašnjava Marijan.

Neizmjernu sreću zbog prinova pokazuje i Marijanova starija kćerka Karla, koja rado pomaže.

„Hranim ih i presvlačim ih“, pohvalila se.

Marijan se prisjetio i veselja koje je vladalo kada se Karla rodila.

„Kad se kćerkica rodila, to je bila prva unuka u porodici Vuka. Mogu reći da se mama popela na krov od kuće, to je bila fešta“, kaže on.

Braća Vuka ističu da su im novorođeni blizanci „tačka na i“ njihovih života, te im u budućnosti žele samo mnogo zdravlja, sreće i ljubavi.