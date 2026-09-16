Četiri ljekara i medicinska sestra porodili trudnicu u avionu: Beba teška samo 1,3 kg

Naizgled rutinski let iz Kopenhagena (CPH) za Ho Ši Min (SGN) iznenada se pretvorio u improvizovanu porođajnu salu na visini od deset hiljada metara, kada je trudnica u 30. nedjelji trudnoće dobila prevremene kontrakcije, sa nešto više od dva sata leta do odredišta.

Situaciju je dodatno učinila neobičnom činjenica da su se među putnicima slučajno našli četiri ljekara i medicinska sestra, koji su odmah priskočili u pomoć nakon što je posada zatražila medicinsku asistenciju, navodi Flight RouteXplorer.

Beba stigla za šest do sedam minuta

Na letu Vijetnam Airlinesa VN38, koji je 5. septembra poleteo iz Kopenhagena, trudnici je oko 1 sat ujutru 6. septembra pukao vodenjak, nakon čega su počele snažne kontrakcije.

Među putnicima koji su se javili na poziv posade bili su tri vijetnamska ljekara, jedan strani ljekar urgentne medicine i jedna medicinska sestra. Nijedan od ljekara nije bio akušer, navodi ovaj izvor.

Dr Ho Kan Tan iz bolnice Čo Rej u početku je pomislio da je putnica možda veoma uznemirena. Međutim, pregledom je utvrdio da je porođaj već počeo i da se beba sprema da dođe na svijet.

Na raspolaganju nije bilo porođajne sale, neonatalne intenzivne njege niti akušerskog tima. Avion je bio hiljadama stopa iznad zemlje, a do Vijetnama je ostajalo još više od dva sata leta.

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Posada je zbog toga putnicu prebacila u prostraniju biznis klasu, gde su medicinski radnici podelili zadatke i pripremili se za porođaj.

Samo šest do sedam minuta kasnije, beba je rođena.

Novorođenče je težilo oko 1,3 kilograma, navodi Flight RouteXplorer.

Umjesto specijalne opreme, poslužio lastiš sa maske

Medicinski tim odmah je počeo da vodi računa o tome da beba ostane utopljena i da pravilno diše. Novorođenče je postavljeno na majčine grudi, kako bi se sačuvala tjelesna toplota.

U improvizovanom porođaju korišćena je i oprema dostupna u avionu. Pošto nije bilo specijalizovane vezice za pupčanu vrpcu, medicinski tim je, prema navodima izvora, iskoristio lastiš sa maske iz sterilnog pakovanja kako bi osigurao pupčanu vrpcu prije njenog presjecanja.

Beba je zaplakala i dobro disala, dok je majka bila stabilna. Međutim, ljekari su znali da je hitna situacija daleko od završene.

Beba rođena u 30. nedjelji može zahtijevati neposrednu specijalizovanu neonatalnu njegu, a nastavak leta još više od dva sata nosio je dodatne rizike.

Avion preusmjeren u Mjanmar

Posada je razmatrala mogućnost preusmjeravanja aviona ka Bangkoku ili Jangonu. Bangkok je bio udaljen oko sat i 20 minuta, dok je do Jangona bilo potrebno oko 20 minuta leta.

Nakon odobrenja nadležnih, VN38 je preusmjeren ka Jangonu u Mjanmaru, gdje su majka i beba odmah prebačene u bolnicu, navodi Flight RouteXplorer.

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Avion je nakon dopune goriva nastavio putovanje ka Ho Ši Minu, gdje je sletio u 6.05 ujutru po lokalnom vremenu, navodi Aviation24.

Vietnam Airlines je kasnije saopštio da je njihov predstavnik u Mjanmaru potvrdio da su majka i beba bezbjedne i zdrave.

Porođaj u avionu JAT za Australiju

U februaru 1978. godine dogodio se sličan slučaj na letu Jugoslovenskog Aerotransporta iz Beograda za Sidnej.

Putnica Marija Todev se porodila u avionu Boeing 707 registarske oznake YU-AGI, a beba je kasnije dobila nadimak Jatko, po tadašnjoj jugoslovenskoj aviokompaniji.

Za razliku od slučaja na letu Vietnam Airlinesa, prema dostupnim svjedočenjima u avionu tada nije bilo ljekara, već su porođaj izveli članovi kabinskog osoblja, perser Radoje Rakočević - Roki i stjuardesa Slavica Ursić koji su se oslonili na obuku i opremu i sredstva dostupnu u avionu.

Prvi porođaj u avionu za skoro 30 godina karijere

Za glavnu stjuardesu Vu Hai An, koja ima skoro 30 godina iskustva u avijaciji, ovaj događaj bio je prvi put da je tokom leta prisustvovala porođaju putnice. "Tek kada sam čula bebin plač, osjetila sam olakšanje", prisetila se Vu Hai An, navodi Flight RouteXplorer

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Dr Tan rekao je da tokom vanredne situacije nije bilo mnogo vremena za brigu. Njegov fokus bio je na tome da pomogne majci da se bezbjedno porodi i da se pripremi za moguće komplikacije.

Ovaj slučaj pokazao je još jednom koliko saradnja posade i medicinski kvalifikovanih putnika može biti važna tokom hitne medicinske situacije u avionu.

Petoro ljudi koji se prije ukrcavanja nisu poznavali iznenada su postali tim, i to u trenutku kada je njihova pomoć bila najpotrebnija, prenosi Telegraf.