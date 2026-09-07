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Teška nesreća: Avion pao na ulicu, najmanje pet osoba poginulo

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07.09.2026 06:57

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Тешка несрећа: Авион пао на улицу, најмање пет особа погинуло
Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

U nesreći teretnog aviona „Boing 767“, koji se srušio i preletio pistu prilikom pokušaja slijetanja na Međunarodni aerodrom u Majamiju (MIA), poginulo je najmanje pet osoba.

U nesreći je povrijeđeno pet osoba. Troje od petoro povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju.

„Boing 767-300“ kompanije „Amazon prajm er“, koji je poletio iz San Huana u Portoriku, udario je i u nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se.

Podaci sa stranice „FlajtRadar24“ pokazuju da je avion napustio pistu krećući se brzinom od 207 kilometara na čas. Letjelica se zaustavila u plamenu u blizini parkinga „Amazonovog“ skladišta.

Spasilačke ekipe stigle su u roku od nekoliko sekundi. Šef vatrogasne službe Rajed Džadalah potvrdio je da su vatrogasci morali izvlačiti ljude zarobljene ispod i unutar smrskanih vozila.

Savezna uprava za avijaciju (FAA) odmah je naredila prizemljenje svih letova, dok će detaljnu istragu preuzeti Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB).

Gradonačelnica okruga Majami-Dejd Danijela Levin Kava izjavila je da su napori usmjereni na pomoć porodicama i povrijeđenima.

Kompanija „Amazon“ izrazila je saučešće zbog razornog gubitka i naglasila da u potpunosti sarađuje s lokalnim vlastima.

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pao avion

Amerika

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