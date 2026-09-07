Teška nesreća: Avion pao na ulicu, najmanje pet osoba poginulo

U nesreći teretnog aviona „Boing 767“, koji se srušio i preletio pistu prilikom pokušaja slijetanja na Međunarodni aerodrom u Majamiju (MIA), poginulo je najmanje pet osoba.

U nesreći je povrijeđeno pet osoba. Troje od petoro povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

„Boing 767-300“ kompanije „Amazon prajm er“, koji je poletio iz San Huana u Portoriku, udario je i u nekoliko vozila na prometnoj saobraćajnici i zapalio se.

🚨 BREAKING: New video shows the Amazon Prime Air 767 OVERRUNNING Runway 30 in Miami, jumping a road, and coming to a stop before catching fire



MANY more lives would have been lost if Miami didn’t have an Arresting System (EMAS) at the end of the runway.



Thank GOD for that.… pic.twitter.com/WixKhY8o1I — Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026

Podaci sa stranice „FlajtRadar24“ pokazuju da je avion napustio pistu krećući se brzinom od 207 kilometara na čas. Letjelica se zaustavila u plamenu u blizini parkinga „Amazonovog“ skladišta.

Spasilačke ekipe stigle su u roku od nekoliko sekundi. Šef vatrogasne službe Rajed Džadalah potvrdio je da su vatrogasci morali izvlačiti ljude zarobljene ispod i unutar smrskanih vozila.

Savezna uprava za avijaciju (FAA) odmah je naredila prizemljenje svih letova, dok će detaljnu istragu preuzeti Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB).

Gradonačelnica okruga Majami-Dejd Danijela Levin Kava izjavila je da su napori usmjereni na pomoć porodicama i povrijeđenima.

Kompanija „Amazon“ izrazila je saučešće zbog razornog gubitka i naglasila da u potpunosti sarađuje s lokalnim vlastima.