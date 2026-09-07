Autor:ATV redakcija
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Njemački političar Sara Vagenkneht, osnivač Alijanse Sahra Vagenkneht – razum i pravda, pozvala je na ukidanje sankcija Rusiji nakon pobjede Alternative za Njemačku /AfD/ na regionalnim izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt.
"Nadam se da sada postoji većina u parlamentu Magdeburga sposobna da promijeni tok energetske politike, ukine sankcije Rusiji, poboljša kvalitet obrazovanja i sprovede radikalnu reformu javnog medijskog servisa", rekla je Vagenknehtova agenciji DPA.
Vagenknehtova, čija je stranka prešla cenzus od pet odsto i ušla u pokrajinski parlament, izrazila je zadovoljstvo rezultatom izbora i istakla da se sada mora formirati koalicija sa strankom AfD jer bi sve drugo bila uvreda glasačima.
Prema preliminarnim rezultatima, AfD je pobijedio na regionalnim parlamentarnim izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt sa osvojenih 43,8 odsto glasova.
Na izborima je učestvovalo 16 političkih stranaka i 398 kandidata.
Stručnjaci se slažu da će rezultati izbora u Saksoniji-Anhaltu, kao i izbori za Predstavnički dom Berlina i parlament Meklenburg-Zapadne Pomeranije zakazani za 20. septembar, imati dalekosežne posljedice i značajno uticati na političke prilike u Njemačkoj, prenosi Srna.
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