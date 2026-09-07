Ostojić: General Mladić ponovo ujedinio srpski narod

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić odao je počast generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovcu.

Ostojić je rekao da je general Mladić ponovo ujedinio srpski narod.

"Danas se piše istorija srpskog naroda. General je ušao u istoriju. Vodio je srpski narod u najtežim trenucima. I tad nas je ujedinio kao i danas", rekao je Ostojić za RTRS.

Naveo je da se srpski narod došao do slobode.

"Ponosno je vidjeti veliki broj omladine danas u Beogradu. Velike su i emocije ovih dana", kaže Ostojić.