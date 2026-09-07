Kako je Mladić šapkom namagarčio američkog generala i priredio mu smjenu

Mladićeva šapka podsjetila je na dešavanje iz 1994. godine kada je general vojske Republike Srpske namagarčio američkog generala Veslija Klarka i gurnuo ga u skandal koji ga je koštao funkcije.

Sahrana generala Ratka Mladića Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Tih ratnih godina bilo je puno situacija gde su general Mladić susretao sa stranim oficirima kako UNPROFORA tako i onih koji su pohodili razorenu BiH kao članovi raznih vojno-diplomatskih misija. Neki su u susretu sa generalom Mladićem vidjeli svoju priliku za popularizaciju sebe i svoje funkcije, a neke je susret sa generalom Mladićem mogao da košta i vojne karijere poput generala Veslija Klarka, koji je nasjeo na cijelu priču u Banjaluci ratne 1994. kada ga je ubijedio poslije sastanka i ručka da zamijene kape, zbog čega su pljuštale smjene u Vašingtonu, a posebno u Stejt Depratmentu, pa je sa funkcije odletio i novopostavljeni ambasador SAD u Sarajevu.

Ova priča slikovito je opisana u dve knjige visokih britanskih oficira bivšeg generala i komandanta UNPROFORA od januara 1994 do januara 1995. ser Majkla Rouza i njegovog ličnog prevodioca i saradnika visokog britanskog oficira sprskog porekla Miloša Stankovića ( britansko ime u Bosni Majkl Stenli).

Ova priča počela je ratne 1994. tačnije 26. avgusta, kada se u Sarajevu sa gomilom ađutanata i tjelohranitelja pojavio onizak general sive kose sa tri zvjezdice na svojoj maskirnoj kapi. Radilo se o generalu Vesliju Klarku, koji je tada obavljao funkciju načelnika operativnog odjeljenja Pentagona. On je kao dotad uticajni oficir i bliski prijatelj Bila Klintona ( potiču iz istog mjesta Liltl Rok u Arkanzasu i zajedno su studirali na Oksfordu) stigao u Sarajevo u komandu UN da se upozna sa planom "Opremi i obuči", koji je Vašingtonska administracija namjeravla da sprovede sa Muslimanima i Hrvatima. Poslije sastanka sa tadašnjim zapovjednikom UNPROFOR- a u BiH generalom ser Majklom Rouzom, tražio je, doduše na prijedlog generala Rouza da se sastane i sa generalom Ratkom Mladićem kako bi ga upozorio kakva će biti sudbina Srba ako ne potpišu plan Kontak grupe, "Biće suočeni sa vojnom silom SAD".

General Rouz priznaje u svojoj knjizi "Misija u Bosni" (srpsko izdanje iz 2002) da je upozoravao generala Klarka da izbjegava publicitet u Mladićevom prisustvu, što očito on nije poslušao. Sam Rouz i njegov lični prevodilac Majkl Stenli (Miloš Stanković) u svojim knjigama kažu da Klark nije bio spreman i pripremljen za sastanak sa generalom takvog kalibra, kao što je Mladić.

Na početku sastanka on je Mladića pretećim tonom upozorio na status SAD kao svjetske supersile, naglašavajući da će u bliskoj budućnosti Amerika početi da naoružava muslimansku vojsku i da je zakazao sastank jer ga zanima reakcija Srba.

Sahrana generala Ratka Mladića

Mladić je na ovu izjavu po riječima generala Rouza i majora Stenlija skočio kao oparen i iz sebe izbacio bujicu rečenica, govoreći Vesliju da ako SAD uđu u rat na strani Muslimana BiH više neće biti. General Klark je prema nekim prisutnim svjedocima bio zbunjen i pomalo uplašen. Mladića je pokušao da smiri izjavama "da Srbe cijeni kao izuzetne borce i da se slaže da ne treba Srbima prijetiti i da mu je stalo do mirnog rješenja krize".

Kraj sastanka prošao je u pomirujućem tonu, ali je Mladić za svog gosta pripremio na kraju sastanka i malo iznenađenje.

Mladić je pokazao na Klarkovu kapu sa tri zvezdice, kada je ovaj namjeravao da stavi na glavu na izlazu iz zgrade gdje se sastanak održavao i tražio da je pogleda, a za uzvrat je skinuo svoju šapku i hemijskom olovkom ćirilicom napisao unutar kape "R. Mladić". Generalu Klarku se ova stvar toliko dopala tako da je na glavu stavio Mladićevu šapku, dok je general Mladić stavio na glavu Klarkovu kapu sa tri zvjezdice. Sa različitim kapama izašli su pred gomilu novinara koji su ovjekovječili ovaj snimak.

Interesantno je da general Klark nije primijetio da ga snimaju pa su kamere zabilježile kako se šali sa Mladićem, koji je mu je govorio "Ko kaže da te se bojim. Evo razoružaću se pred tobom", kada je izvadio svoj pištolj CZ 99 i predao ga iznenađenom Vesliju, koji se najviše obradovao pištolju poput pravog kauboja. Na pištolju su bile ugravirane riječi "Od generala Mladića", piše general Rouz.

Klark je pun utisaka i sa poklonom od Mladića otišao nazad u Vašington, gdje je poslije dva dana od povrataka doživio ribanje u Pentagonu i Stejt departmentu zašto se sastao sa Ratkom Mladićem i zašto je nosio srpsku šapku na glavi. Vesli Klark je ekspresno smijenjen sa položaja načelnika za strategijsko planiranje i otjeran za komandanta Južne komande gdje je ostao godinu dana, a vratio se ponovo u centar eks Jugoslovenskih zbivanja prije svega zahvaljujući prijateljstvu sa Bilom Klintonom.

Ambasador u BiH Viktor Jakovič ekpresno je zbog ovog sastanka vraćen u Vašington sa kritikom zašto nije spriječio Veslijev samoinicijativni sastanak sa Ratkom Mladićem zbog čega je izgubio ambasadorsko mjesto u BiH.

(Kurir)