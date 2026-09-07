Vitkof: Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje su male

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof ocijenio je da su šanse za mirno rješenje ukrajinskog sukoba male bez dijaloga sa Rusijom.

Vitkof je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim u Kijevu, rekao da se SAD zalažu za mirno rješenje sukoba.

- Tražimo diplomatsko rješenje za ovaj sukob, a ne vojnu nagodbu. A to je ono što je predsjednik Donald Tramp uvijek tražio - rekao je Vitkof, odgovarajući na pitanje da li je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman za trilateralni samit sa Zelenskim i Trampom.

Vitkof je rekao da je sa takvim ciljem stigao u Kijev, zajedno sa američkim izaslanikom Džaredom Kušnerom, prenosi Srna.

On je dodao da je Tramp, zahvaljujući ovakvom pristupu, pomogao da se okonča najmanje devet sukoba širom svijeta, te da je moguće da će se tako okončati još više njih.

Američki pregovarači ranije su se u Kremlju sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kako je novinarima rekao pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, ruski lider je naglasio potrebu za otklanjanjem svih osnovnih uzroka ukrajinskog sukoba.