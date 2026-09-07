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"ATV Specijal" povodom sahrane generala Ratka Mladića

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07.09.2026 09:31

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"АТВ Специјал" поводом сахране генерала Ратка Младића
Foto: ATV

Od 09:30 pratite "ATV Specijal" povodom sahrane generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen u Beogradu uz najviše vojne počasti.

Patrijarh srpski Porfirije služiće u 12 časova opijelo.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića je dopremljen u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će do 12 časova od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.

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Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

ATV

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