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Tramp razgovara sa Putinom i Zelenskim

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07.09.2026 10:13

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Трамп разговара са Путином и Зеленским
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp danas treba da ima telefonske razgovore sa predsjednicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, poslije povratka američkih izaslanika iz Moskve i Kijeva, prenio je ukrajinski list Kijev indipendent.

Izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali su se u nedelju sa Zelenskim u Kijevu, dan nakon više od tri sata razgovora u Moskvi sa Putinom.

Obe strane su opisale razgovore kao "važne", ali se čini da za sada nema pomaka u pregovorima o rješavanju sukoba.

Poslije sastanka, Zelenski je rekao da očekuje da će se "rat nastaviti" tokom cijele zime.

Razgovori su se fokusirali na bezbednosne i ekonomske garancije, zimsku pomoć Ukrajini i obezbjeđivanje sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot.

Dvije strane su razgovarale o budućim sastancima između SAD, Ukrajine i Evropljana, kao i o razgovorima između Vašingtona, Kijeva i Moskve, bez preciziranja datuma ili lokacije.

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Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Vladimir Putin

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