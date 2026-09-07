Tramp razgovara sa Putinom i Zelenskim

Američki predsjednik Donald Tramp danas treba da ima telefonske razgovore sa predsjednicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, poslije povratka američkih izaslanika iz Moskve i Kijeva, prenio je ukrajinski list Kijev indipendent.

Izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali su se u nedelju sa Zelenskim u Kijevu, dan nakon više od tri sata razgovora u Moskvi sa Putinom.

Obe strane su opisale razgovore kao "važne", ali se čini da za sada nema pomaka u pregovorima o rješavanju sukoba.

Poslije sastanka, Zelenski je rekao da očekuje da će se "rat nastaviti" tokom cijele zime.

Razgovori su se fokusirali na bezbednosne i ekonomske garancije, zimsku pomoć Ukrajini i obezbjeđivanje sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot.

Dvije strane su razgovarale o budućim sastancima između SAD, Ukrajine i Evropljana, kao i o razgovorima između Vašingtona, Kijeva i Moskve, bez preciziranja datuma ili lokacije.