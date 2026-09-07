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Njemačkoj do 2029. godine prijeti nedostatak više od 700.000 kvalifikovanih radnika

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07.09.2026 09:24

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Застава Њемачке
Foto: Claudio Mota/Pexels

Njemačka bi se mogla suočiti sa nedostatkom oko 723.000 kvalifikovanih radnika do 2029. godine, što je gotovo dvostruko više nego što je zabilježeno 2025. godine, objavljeno je u studiji Njemačkog ekonomskog instituta.

U studiji se navodi da je Njemačkoj prošle godine nedostajalo oko 370.000 kvalifikovanih radnika.

Najveći nedostatak u 2029. godini mogao bi biti među radnicima u prodaji, sa oko 39.100 pozicija koje bi potencijalno mogle ostati nepopunjene. Ostale profesije za koje se očekuje da će biti teško pogođene uključuju brigu o djeci i obrazovanje, sa projektovanim nedostatkom od 29.900 radnika, te socijalni rad i socijalno obrazovanje, sa 23.600.

Zdravstvena njega mogli bi se suočiti sa nedostatkom 18.700 radnika, a oblast energetike i elektronike 17.400.

Autor studije Aleksander Burštede pripisao je očekivani porast djelimično velikom broju ljudi koji će se penzionisati u narednim godinama. Istovremeno, očekuje se da će premalo mlađih radnika ući na tržište rada, dok bi Njemačka mogla imati veće poteškoće u privlačenju radnika iz inostranstva.

"Ekonomski oporavak bi mogao dodatno povećati potražnju za kvalifikovanim radnicima", rekao je Burštede.

Najnovija analiza projektuje trendove na tržištu rada do 2029. godine na osnovu podataka dostupnih do kraja 2024. godine. Takođe pokazuje kako bi se mogao razvijati nedostatak kvalifikovanih radnika ako se trenutni trendovi nastave, prenosi Srna.

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Njemačka

Radnici

posao

Radna mjesta

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