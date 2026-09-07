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Određen pritvor 15-godišnjakinji zbog pokušaja ubistva

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07.09.2026 10:27

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor 15-godišnjoj S.Č. koja je osumnjičena za pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda.

Riječ je o učenici Osnovne škole "Gornja Tuzla" koja se sumnjiči da je u školskom dvorištu nožem izbola dvije 14-godišnjakinje.

Povrijeđene djevojčice su prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a u Klinici za dječije bolesti se nalaze pod opservacijom.

Prema ranijim riječima portparol tuzlanskog UKC-a Ersije Aščerić Mujedinović, kod jedne djevojčice su konstatovane povrede u vidu posjekotine na lijevoj podlaktici, a kod druge posjekotine u predjelu lijeve potkoljenice, lijeve plećke i ramena lijeve ruke.

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Tagovi :

Tuzla

Škola

pokušaj ubistva

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