Određen pritvor 15-godišnjakinji zbog pokušaja ubistva

Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor 15-godišnjoj S.Č. koja je osumnjičena za pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda.

Riječ je o učenici Osnovne škole "Gornja Tuzla" koja se sumnjiči da je u školskom dvorištu nožem izbola dvije 14-godišnjakinje.

Povrijeđene djevojčice su prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a u Klinici za dječije bolesti se nalaze pod opservacijom.

Prema ranijim riječima portparol tuzlanskog UKC-a Ersije Aščerić Mujedinović, kod jedne djevojčice su konstatovane povrede u vidu posjekotine na lijevoj podlaktici, a kod druge posjekotine u predjelu lijeve potkoljenice, lijeve plećke i ramena lijeve ruke.