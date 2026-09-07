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Oduzeto vozilo Dobojliji: Upravljao prije sticanja prava

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07.09.2026 10:00

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Dobojska policija prilikom kontrole putničkog vozila „Volkswagen“ kojim je upravljalo lice inicijala D.H. iz ovog grada, utvrđeno je da je njim upravljao prije sticanja prava na upravljanje zbog čega je i oduzeto.

Uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je da ima dug u iznosu od 2.920 KM. Policija PS Doboj 2 je, zbog bojazni da će ponoviti prekršaj i imajući u vidu da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja, privremeno oduzela vozilo.

Protiv D.H. biće pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, saopšteno je iz PU Doboj.

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PU Doboj

hapšenje

oduzeto vozilo

Folksvagen

Policija

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