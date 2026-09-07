Velika tuča u Čelincu, osmoro uhapšeno

Policija u Čelincu uhapsila je osam osoba, među kojima i dva maloljetnika, nakon tuče u ugostiteljskom objektu i na parkingu ispred njega.

Jedan muškarac zadobio je teške tjelesne povrede i ukazana mu je pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz policije, slobode su lišeni F.Đ. i jedno maloljetno lice iz Čelinca zbog krivičnog djela „Teška tjelesna povreda“, dok su M.A., D.P., M.P., F.K., G.M. i još jedno maloljetno lice uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo „Učestvovanje u tuči“.

Policiji je juče oko 2.10 časova prijavljen fizički sukob koji se najprije dogodio u toaletu ugostiteljskog objekta u Čelincu, a potom i na parkingu kod tog objekta.

Operativnim radom policijski službenici utvrdili su da se sa fizičkim napadima mogu dovesti u vezu uhapšene osobe.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a izuzeti su i dokazi koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Alkotestiranjem je kod jednog maloljetnika utvrđeno 1,11 g/kg alkohola u organizmu. Kod F.Đ. izmjereno je 0,29 g/kg, kod M.A. 1,99 g/kg, kod D.P. 0,49 g/kg, a kod G.M. 0,11 g/kg alkohola u organizmu.

Povrijeđenom muškarcu ljekarska pomoć ukazana je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Policija je navela i da će D.K. iz Čelinca, konobaru u ugostiteljskom objektu, biti uručen prekršajni nalog zbog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru.

Sve mjere i radnje prema maloljetnicima preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima Republike Srpske.

O slučaju su obaviješteni dežurni tužilac i tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji su naložili preduzimanje neophodnih mjera i radnji.