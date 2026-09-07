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Počast generalu Mladiću odali predstavnici Vlade Srbije i predstavnici političkih stranaka

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07.09.2026 11:10

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Ненад Вујић, министар правде.
Foto: Tanjug/Oliver Bunić/

Predstavnici Vlade Srbije i političkih stranaka iz Srbije i Crne Gore odali su danas počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Počast generalu Mladiću odali su ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić, poslanik SRS-a Aleksandar Šešelj, kao i predsjednik crnogorske partije Slobodna Crna Gora Vladislav Dajković.

Александар Боцан-Харченко

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Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću

Na hiljade građana i dalje pred Crkvom Svetog Luke čeka da u mimohodu oda počast generalu Mladiću, a sve protiče mirno i dostojanstveno.

Opijelo generalu Mladiću biće služeno u ovom hramu u 12.00 časova.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju, prenosi Srna

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Sahrana Ratka Mladića

Beograd

Srbija

Vlada Srbije

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Београд, 7. септембра 2026. - Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Александар Боцан Харченко, амбасадор Русије у Србији.

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