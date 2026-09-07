Počast generalu Mladiću odali predstavnici Vlade Srbije i predstavnici političkih stranaka

Foto: Tanjug/Oliver Bunić/

Predstavnici Vlade Srbije i političkih stranaka iz Srbije i Crne Gore odali su danas počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Počast generalu Mladiću odali su ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić, poslanik SRS-a Aleksandar Šešelj, kao i predsjednik crnogorske partije Slobodna Crna Gora Vladislav Dajković. Srbija Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću Na hiljade građana i dalje pred Crkvom Svetog Luke čeka da u mimohodu oda počast generalu Mladiću, a sve protiče mirno i dostojanstveno. Opijelo generalu Mladiću biće služeno u ovom hramu u 12.00 časova. Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju, prenosi Srna

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