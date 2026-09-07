Počast generalu Mladiću odali predstavnici Vlade Srbije i predstavnici političkih stranaka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predstavnici Vlade Srbije i političkih stranaka iz Srbije i Crne Gore odali su danas počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
Počast generalu Mladiću odali su ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić, poslanik SRS-a Aleksandar Šešelj, kao i predsjednik crnogorske partije Slobodna Crna Gora Vladislav Dajković.
Srbija
Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću
Na hiljade građana i dalje pred Crkvom Svetog Luke čeka da u mimohodu oda počast generalu Mladiću, a sve protiče mirno i dostojanstveno.
Opijelo generalu Mladiću biće služeno u ovom hramu u 12.00 časova.
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
5 h0
Srbija
7 h0
Srbija
9 h0
Srbija
9 h1
Najnovije
Najčitanije
16
15
15
59
15
52
15
46
15
37
Trenutno na programu