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Veliki broj gardista Srbije i Rusije nalazi se ispred Crkve Svetog Luke

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07.09.2026 06:47

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије.
Foto: Tanjug/Oliver Bunić/bs

Danas se Srbija i Republika Srpska opraštaju od bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, koji je preminuo u Haškom tribunalu 27. avgusta u 84. godini.

Ogroman broj gardista Srbije i Rusije već se nalazi ispred zatvorene porte Crkve Svetog Luke, u kojoj će patrijarh Porfirije danas služiti opijelo.

Protokol i tačna satnica

07:00 – 12:00: Vrata Crkve Svetog Luke na Vidikovcu otvorena su za građane koji odaju posljednju počast generalu.

12:00 (12:35):Služenje svečanog opela u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, koje predvodi Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije.

12:45: Formiranje i polazak pogrebne povorke od Crkve Svetog Luke prema Topčiderskom groblju.

13:30 – 14:00:Očekivani dolazak kolone na Topčidersko groblje.

14:30: Čin ukopa u porodičnu grobnicu Mladića na Topčiderskom groblju, gdje od 1994. godine počiva njegova kćerka Ana.

Apel porodice Mladić

Sin generala, Darko Mladić, uputio je juče zvanični apel svim građanima koji dolaze na sahranu:

Porodica moli građane da ne kupuju cvijeće i vijence, već da taj novac preusmjere za pomoć oboljeloj djeci kojoj je neophodno liječenje. Takođe, najbliži insistiraju na tome da čitav ispraćaj protekne dostojanstveno, mirno i bez ikakvih političkih parola, sukoba ili provokacija.

Trasa pogrebne povorke

Početna tačka: Crkva Svetog Luke na Vidikovcu (Filmski grad).

Polazak kolone: Planiran je oko 12:45 časova, po završetku opela

Glavna trasa kretanja:

Povorka se formira u zoni ulica Luke Vojvodića i Blagoja Parovića.

Nastavlja direktno Ulicom kneza Višeslava, prolazeći pored naselja Filmski grad i oboda parka Košutnjak.

Spušta se centralnim putem kroz šumu Košutnjak (nastavak Kneza Višeslava ka Pionirskoj).

Ulazi u Pionirsku ulicu i spušta se ka Topčiderskom parku.

(Informer)

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Srbija

Beograd

Sahrana Ratka Mladića

gardisti

Rusija

Republika Srpska

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