Vujić: Sahrana Mladiću nije obična sahrana, ne možete ljudima zabraniti da dođu

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić kaže za ATV da sahrana generala Ratka Mladića nije skup ni obična sahrana i da se ne može zabraniti ljudima da iskažu pijetet i poštovanje.

"Ovo nije skup ni obična sahrana. Ne možete zabraniti ljudima da iskažu pijetet i poštovanje. Ono što država mora da uradi, a to je da svi koji to žele, mogu da urade na miran i dostojanstven način u skladu sa zakonima", rekao je Vujić za ATV i dodaje:

"Ovdje je u pitanju poštovanje ljudskog dostojanstva. Presudom nekome možete da uskratite slobodu, kazna prestaje trenutkom smrti. Ljudsko dostojanstvo je nešto što svi moraju da poštuju. Republika Srbija je obezbijedila da sve bude bezbjedno i mirno i da svima onima koji žele da iskažu poštovanje prema generalu Mladiću, da im to bude omogućeno u bezbjednom okruženju i na dostojanstven način", rekao je Vujić.

On poručuje da je porodica generala Mladića organizator i da je najveći teret na njima, a da Srbija poštuje stavove porodice.

"Ovdje se radi o njihovom članu porodice i to mora da se poštuje. Srbija je preduzela sve mjere da to bude na dostojanstven i miran način i u skladu sa zakonima Republike Srbije", kaže Vujić.