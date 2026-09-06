Logo

Vujić: Sahrana Mladiću nije obična sahrana, ne možete ljudima zabraniti da dođu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 19:25

Komentari:

1
Вујић: Сахрана Младићу није обична сахрана, не можете људима забранити да дођу
Foto: ATV

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić kaže za ATV da sahrana generala Ratka Mladića nije skup ni obična sahrana i da se ne može zabraniti ljudima da iskažu pijetet i poštovanje.

"Ovo nije skup ni obična sahrana. Ne možete zabraniti ljudima da iskažu pijetet i poštovanje. Ono što država mora da uradi, a to je da svi koji to žele, mogu da urade na miran i dostojanstven način u skladu sa zakonima", rekao je Vujić za ATV i dodaje:

"Ovdje je u pitanju poštovanje ljudskog dostojanstva. Presudom nekome možete da uskratite slobodu, kazna prestaje trenutkom smrti. Ljudsko dostojanstvo je nešto što svi moraju da poštuju. Republika Srbija je obezbijedila da sve bude bezbjedno i mirno i da svima onima koji žele da iskažu poštovanje prema generalu Mladiću, da im to bude omogućeno u bezbjednom okruženju i na dostojanstven način", rekao je Vujić.

On poručuje da je porodica generala Mladića organizator i da je najveći teret na njima, a da Srbija poštuje stavove porodice.

"Ovdje se radi o njihovom članu porodice i to mora da se poštuje. Srbija je preduzela sve mjere da to bude na dostojanstven i miran način i u skladu sa zakonima Republike Srbije", kaže Vujić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Vujić

Ratko Mladić

sahrana

Komentari (1)

Više iz rubrike

Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве

Srbija

Patrijarh Porfirije služi opijelo Ratku Mladiću

2 h

0
"Генерал Ратко Младић биће сахрањен уз највише војне почасти"

Srbija

"General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše vojne počasti"

5 h

6
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Srbija

Oglasio se Darko Mladić dan pred sahranu generala Ratka Mladića

7 h

0
Миладину (65) није било спаса: Преврнуо се трактор, жена га пронашла

Srbija

Miladinu (65) nije bilo spasa: Prevrnuo se traktor, žena ga pronašla

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

38

„Gvozno“ – oko 160 grla, goveče i od 8.000 KM

19

33

Saborci o smrti generala Mladića: „Tragedija za srpski narod, ali i pouka“

19

26

Dodik: Republici Srpskoj trebaju snažni lideri i dokazani državnici

19

26

Darko Mladić za ATV: Očekuje se veliki broj ljudi na sahrani generala Mladića

19

25

Vujić: Sahrana Mladiću nije obična sahrana, ne možete ljudima zabraniti da dođu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima