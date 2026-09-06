Ivičić rutinski do titule u desetoboju

Autor:Nikola Lučić
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Luka Ivičić atletičar Banjalučkog Boraca pobjedio je na Prvenstvu BiH u desetoboju za seniore. Prvenstvo se održavalo u Kraljevu zajedno sa Prvenstvom Srbije u višeboju.
Luka je osvojio 5798 bodova što je ujedno bio i najbolji rezultat na oba Prvenstva.
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