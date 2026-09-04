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Hektor pustio besplatan ulaz za publiku: Teškaši predvode mečeve u dvorani Centar

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04.09.2026 18:22

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Хектор
Foto: Ustupljena fotografija

Novi borilački spektakl ''Hektor Fight Night 7'' ponovo predvode teškaši. U Banjaluci, 18. septembra u ringu će se sudariti Danilo Tošić i Miloš Mugoša.

Miljenik domaće publike, član banjalučkog Aresa, za rivala ima iskusnog i snažnog Crnogorca koji dolazi da ukrade ''šou''.

Organizatori su napravili sjajan posao ukrštanjem ovih kikboksera te borilačke fanove očekuje devet minuta spektakla u dvorani Centar u Banjaluci.

- Svi znaju da ne želim lagane mečeve. Uvijek sam išao težim putem. Ljudi sigurno pamte i HFN od prošle godine kada sam pobijedio Aliju Tucaka. Bio je to sjajan meč i veoma tvrd, obojica smo primili mnogo udaraca. Znam da je to teži put, ali jedino me takvi mečevi motivišu. Radujem se novom meču u Banjaluci, nadam se da će publika kao i svaki put do sada napuniti dvoranu i tako napraviti štimung, a mi u ringu potrudićemo se da im priredimo dobru borbu - istakao je Tošić.

Kao i prošle godine, u Hektorov ring ulazi nekoliko talentovanih mladih boraca. Ponovo će priliku za dokazivanje da dobiju članovi Aresa Ivan Anušić,Jovan Vučenović, Viktor Lukač kao i Član KBS Hektor David Vučetić kojem je to treći nastup na Hektorovoj priredbi.

Хектор фајт најт

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Organizatori najavljuju još jedan veoma atraktivan meč koji bi zaintrigirao publiku, a ukupno na ''fajt kardu'' biće osam mečeva.

- Ponovo smo se potvrdili da napravimo dobar ''kard'' te da svaki meč bude neizvjestan i zanimljiv. Znamo da publika posebno voli teškaše, pa smo i ovaj put uspjeli da nađemo dobrog protivnika za Tošića. I naš veteran Damjan Savanović imaće ozbiljan test. Hektor je navikao publiku na visoke standarde pa i ove godine moramo da održimo nivo organizacije prema kojem smo prepoznatljivi. Ono što je najvažnije, ulaz za publiku biće besplatan. Nemam dilemu da će dvorana Centar biti ispunjena i da ćemo napraviti sjajnu atmosferu - istakao je osnivač HFN Predrag Stanković.

Mečevi će početi od 20 časova. Događaj je podržao Predsjednik Republike Srpske.

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Hektor fajt najt

Banja Luka

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