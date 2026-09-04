Desetine autobusa sa bivšim borcima spremni da krenu na sahranu generalu Mladiću

Povorka, kako navode, kreće sa trga Srbije u Istočnom Novom Sarajevu u nedjelju, tačno u ponoć, a tokom puta do Beograda sastaviće se sa kolonama iz drugih gradova.

"U nedelju u ponoć sa Trga Srbije krećemo, obezbijeđeni su autobusi, hrana, voda, obezbijeđeno je sve što treba da bi vojnici otišli da dostojanstveno isprate svog generala. Iz Istočnog Sarajeva krećemo u ponoć i onda se spajamo sa Palama, sa Pala se spajamo sa Sokocem, sa Sokoca sa Han Pijeskom, sa Han Pijeska sa Zvornikom i tako sve do Bijeljine. U Bijeljini trebamo da se sastanemo sa Krajinom i ostalim dijelom. Hercegovina će takođe da krene prema nama i tu ćemo svi da se organizujemo. Pošto smo svi zajedno išli u oslobađanje i u odbranu Republike Srpske tako ćemo zajedno i da se oprostimo od našeg brata, našeg šefa, našeg generala", rekao je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije Goran Šehovac.

Prijave kažu za odlazak na sahranu stalno pristižu, a brojevi za prijave su objavljeni na pozivu demobilisanim borcima.

Šehovac se osvrnuo se i na reakcije iz Federacije BiH.

"Sa ovog mjesta i sa srpske Ilidže junačke gdje je poginulo 1068 boraca i Srpskog Sarajeva gdje je poginulo 4210 boraca. Zamolio bih i ove ostale što ogavno pljuju po generalu i pljuju po svima nama, što pljuju iz Federacije BiH. Nismo se ni mi bavili njihovim ratnim zločincima koju su klali djecu po Ledićima,Trnovu, Dobrinji, Sarajevu, po svim podrumima, po osuđenim ratnim zločincima u Sarajevu Federalnom koji su sahranjeni po svim vojnim počastima Oružanih snaga BiH. Nemojte da se ni vi bavite sa nama, mi se ne bavimo sa vama, nemojte ni vi sa nama", rekao je Šehovac.

Ovom prilikom Šehovac je pozvao sve radnje, firme, ugostiteljske objekte, da na dan sahrane generala Ratka Mladića, u ponedeljak 7. septembra, proglase dan žalosti i odaju počast preminulom generalu.