Školske uniforme: Za ili protiv?

Školske uniforme trebalo je da budu jedna od tema na sastanku. Gradonačelnik Draško Stanivuković nije se pojavio, tako da će se ova tema prolongirati do daljnjeg.

"Imao je priliku da razgovara sa direktorima škola, da vidimo kakve su mogućnosti, ko ima kakve nadležnosti, kakve su mogućnosti, i da tu priču, ako je nešto dobro što možemo podržati, da pomognemo da se sprovede u djelo, a ako nešto nije naša nadležnost da se ne insinuira da jeste, a da mi direktori ne želimo da sarađujemo ili bilo šta drugo", rekao je Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije.

Gradonačelnik je nekoliko puta za medije rekao da direktori podržavaju uvođenje uniformi, ali da to zbog pritiska nadležnih institucija ne mogu javno reći. Naša ekipa razgovarala je sa direktorima banjalučkih osnovnih škola koji kažu da sa njima niko nije razgovarao niti ih pitao za mišljenje. Čak ni prethodna tri sastanka, na kojima su prisustvovali nadležni iz Gradske uprave, niko nije spomenuo uniforme.

"Ja ću pričati u svoje ime, a sa mnom do danas niko nije razgovarao. Ako je gradonačelnik razgovarao sa nekim direktorima, ne vidim razlog zašto ne bi rekao sa kim je razgovarao. Čak mislim da čovjek nije napamet sašio ovoliko uniformi, vjerovatno je znači sa nekim razgovarao. Stvarno ne vidim razlog da se tu išta krije. Opet kažem, svako treba da stoji iza svojih postupaka i snosi odgovornost za to", rekao je Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije.

Mora se biti izrazito oprezan kod uvođenja uniformi, poručuju psiholozi. Uniforme imaju svoje prednosti, ali sa psihološke strane mogu negativno uticati na djecu.

"Ne možemo zanemariti činjenicu da je, pogotovo u adolescenciji, potreba za individualnošću veoma jaka, jer dijete kroz svoj stil, odjeću i frizuru, istražuje ko je i kojoj grupi pripada, ali i kako želi da ga drugi vide. Ako djetetu kažemo, svi morate izgledati isto, to kod neke djece može izazvati osjećaj gubitka autonomije i prostora za lično izražavanje. Uniforma definitivno neće spriječiti zadirkivanje jer će djeca pronaći druge kriterijume za poređenje", rekla je Slađana Đaković, psiholog.

Da uniforme neće riješiti problem misle i sociolozi. Djeca svakako moraju da nauče da razlike u društvu postoje i da su normalne.

"Takođe, neka negativna strana uvođenja uniformi jeste da se nameće naša volja drugima, nameće se naša volja djeci. Na kraju krajeva, opet tvrdim, uniforme neće riješiti probleme djece koje imaju u obrazovanju, u procesu sazrijevanja, socijalizacije. Mislim da su to samo kozmetičke promjene koje se najavljuju", rekao je Vladimir Vasić, sociolog.

Uvođenje uniformi je osjetljiva tema koja se ne može riješiti preko noći, ali ni nametnuti. Ovim pitanjem trebalo bi da se bave stručnjaci i neophodno ga je institucionalno riješiti. Prije donošenja bilo kakve odluke, trebalo bi da se izjasne i roditelji i učenici, poručuju stručnjaci.