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U Banjaluci svečanost povodom otvaranja Kancelarije Privredne komore Izraela

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03.09.2026 20:33

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У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела
Foto: ATV

U Banjaluci se večeras otvara Kancelarija Privredne komore Izraela, što bi trebalo da bude dodatni podsticaj za jačanje ekonomskih veza Izraela i Republike Srpske, privlačenje novih investicija i intenziviranje saradnje u oblastima sa najvećim razvojnim potencijalom.

Svečanost je organizovana u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Ovo je još jedan korak u intenziviranju odličnih odnosa Republike Srpske i Izraela.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli, ambasador Izraela u BiH Galit Peleg, ministri u Vladi Srpske, privrednici i ostali gosti.

Цвијановић, Минић, Каран
Cvijanović, Minić, Karan
ATV

Domaćini svečanosti su vršilac dužnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj Amir Gros Kabiri.

Iz Privredne komore Republike Srpske ističu da je otvaranje Predstavništva značajan korak ka snažnijem povezivanju privrednika, dok u Ministarstvu privrede i preduzetništva navode da su izraelske kompanije već pokazale zainteresovanost za ulaganja u Srpsku.

Delegacije Srpske i Izraela

U najavi je i jedna značajna investicija, što na samom početku dodatno potvrđuje značaj jačanja ekonomske saradnje.

Амбасадорка Галит Пелег
Ambasadorka Galit Peleg
ATV

Predsjednik Privredne komore Izraela je poznati izraelski biznismen i industrijalac Amir Kabiri, osvjedočeni prijatelj Republike Srpske, koji već godinama uspješno posluje u BiH.

Inače osim Banjaluke, Privredna komora Izraela ima kancelariju i u Mostaru.

(RTRS)

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Galit Peleg

Amihaj Šikli

Siniša Karan

Željka Cvijanović

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

svečanost

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