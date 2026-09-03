U Banjaluci svečanost povodom otvaranja Kancelarije Privredne komore Izraela

U Banjaluci se večeras otvara Kancelarija Privredne komore Izraela, što bi trebalo da bude dodatni podsticaj za jačanje ekonomskih veza Izraela i Republike Srpske, privlačenje novih investicija i intenziviranje saradnje u oblastima sa najvećim razvojnim potencijalom.

Svečanost je organizovana u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Ovo je još jedan korak u intenziviranju odličnih odnosa Republike Srpske i Izraela.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli, ambasador Izraela u BiH Galit Peleg, ministri u Vladi Srpske, privrednici i ostali gosti.

Cvijanović, Minić, Karan ATV

Domaćini svečanosti su vršilac dužnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj Amir Gros Kabiri.

Iz Privredne komore Republike Srpske ističu da je otvaranje Predstavništva značajan korak ka snažnijem povezivanju privrednika, dok u Ministarstvu privrede i preduzetništva navode da su izraelske kompanije već pokazale zainteresovanost za ulaganja u Srpsku.

Delegacije Srpske i Izraela

U najavi je i jedna značajna investicija, što na samom početku dodatno potvrđuje značaj jačanja ekonomske saradnje.

Ambasadorka Galit Peleg ATV

Predsjednik Privredne komore Izraela je poznati izraelski biznismen i industrijalac Amir Kabiri, osvjedočeni prijatelj Republike Srpske, koji već godinama uspješno posluje u BiH.

Inače osim Banjaluke, Privredna komora Izraela ima kancelariju i u Mostaru.

(RTRS)