U Banjaluci svečanost povodom otvaranja Kancelarije Privredne komore Izraela

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci se večeras otvara Kancelarija Privredne komore Izraela, što bi trebalo da bude dodatni podsticaj za jačanje ekonomskih veza Izraela i Republike Srpske, privlačenje novih investicija i intenziviranje saradnje u oblastima sa najvećim razvojnim potencijalom.
Svečanost je organizovana u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Ovo je još jedan korak u intenziviranju odličnih odnosa Republike Srpske i Izraela.
Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli, ambasador Izraela u BiH Galit Peleg, ministri u Vladi Srpske, privrednici i ostali gosti.
Domaćini svečanosti su vršilac dužnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj Amir Gros Kabiri.
Iz Privredne komore Republike Srpske ističu da je otvaranje Predstavništva značajan korak ka snažnijem povezivanju privrednika, dok u Ministarstvu privrede i preduzetništva navode da su izraelske kompanije već pokazale zainteresovanost za ulaganja u Srpsku.
U najavi je i jedna značajna investicija, što na samom početku dodatno potvrđuje značaj jačanja ekonomske saradnje.
Predsjednik Privredne komore Izraela je poznati izraelski biznismen i industrijalac Amir Kabiri, osvjedočeni prijatelj Republike Srpske, koji već godinama uspješno posluje u BiH.
Inače osim Banjaluke, Privredna komora Izraela ima kancelariju i u Mostaru.
(RTRS)
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