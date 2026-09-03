Darko Mladić zakazao konferenciju za novinare

Autor:ATV redakcija
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Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održaće sutra u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala.
Darko Mladić je potvrdio Srni da će sutra u 12.00 časova u Pres-centru Udruženja novinara Srbije.
On je dodao da će general Mladić biti sahranjen u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju.
Prema saznanjima Srne, komemoracija generalu Mladiću trebalo bi da bude održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu u 12.00 časova.
Kovčeg sa tijelom generala Mladića dopremljen je popodne avionom iz Haga u Beograd, a potom je prebačen na Vojnomedicinsku akademiju, gdje će biti obavljena obdukcija.
General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta.
Haši Mehanizam je više puta odbio zahtjeve da general bude pušten radi liječenja u Srbiji.
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