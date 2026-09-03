Logo

Darko Mladić zakazao konferenciju za novinare

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 20:48

Komentari:

1
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића
Foto: ATV

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održaće sutra u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala.

Darko Mladić je potvrdio Srni da će sutra u 12.00 časova u Pres-centru Udruženja novinara Srbije.

On je dodao da će general Mladić biti sahranjen u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju.

Prema saznanjima Srne, komemoracija generalu Mladiću trebalo bi da bude održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu u 12.00 časova.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića dopremljen je popodne avionom iz Haga u Beograd, a potom je prebačen na Vojnomedicinsku akademiju, gdje će biti obavljena obdukcija.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta.

Haši Mehanizam je više puta odbio zahtjeve da general bude pušten radi liječenja u Srbiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Mladić

Ratko Mladić

Ratko Mladić sahrana

Komentari (1)

Pročitajte više

Тужилаштво БиХ

Republika Srpska

Zatvorske kazne po Inckovom zakonu rezervisane samo za Srbe

4 h

1
Тијело генерала Младића допремљено на ВМА, биће урађена обдукција

Srbija

Tijelo generala Mladića dopremljeno na VMA, biće urađena obdukcija

4 h

2
Први снимци ковчега са тијелом Ратка Младића: Прекривен је са двије заставе

Srbija

Prvi snimci kovčega sa tijelom Ratka Mladića: Prekriven je sa dvije zastave

5 h

1
Зграда Хага, Холандија

Srbija

Ponovo se oglasio Mehanizam u Hagu o generalu Ratku Mladiću

5 h

1

Više iz rubrike

Вртић, Бањалука

Republika Srpska

Više od 500.000 KM za podršku u radu vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama

3 h

0
Гориво

Republika Srpska

Čeka nas novo poskupljenje goriva?

3 h

1
Избори

Republika Srpska

Sutra počinje predizborna kampanja

3 h

0
Тужилаштво БиХ

Republika Srpska

Zatvorske kazne po Inckovom zakonu rezervisane samo za Srbe

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Vens o Iranu: Sve mogućnosti su u opticaju

22

45

Netanjahu otkrio šta je glavni prioritet Izraela

22

25

Cvijanović: Otvaranje prostora za investicije najbolji put ka jačanju prijateljskih odnosa sa Izraelom

22

15

Lazar Ristovski oženio 39 godina mlađu Anicu

22

06

Umrla djevojka (22) koja je teško povrijeđena u sudaru u Vitezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima