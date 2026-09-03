Preminuo Nenad Bajić, mladi rukometni trener iz Banjaluke

Nenad Bajić, trener u ORK "BL Banjaluka", preminuo je nakon borbe sa bolešću, potvrđeno je iz ovog kluba.

"Nakon godinu dana velike i hrabre borbe sa bolešću, prerano nas je napustio naš trener, prijatelj i sportski radnik Nenad Bajić", navode iz ORK "BL Banjaluka"

Nenad je rođen 1987. godine. Godine 2012. završio je Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci, stekavši zvanje profesora fizičkog vaspitanja i sporta.

Svoj sportski put gradio je od najmlađih dana. Nastupao je za RK Kosig i RK Borac, sa kojim je prošao sve kategorije. Od 2010. godine bio je i spasilac na otvorenim vodama, nesebično pomažući i čuvajući živote drugih.

Nakon završetka igračke karijere, 2015. godine svoj sportski put nastavlja kao trener u Omladinskom rukometnom klubu „BL“. Tu je ostavio neizbrisiv trag. Generacije djece učio je ne samo rukometu, već i disciplini, upornosti, poštenju i životnim vrijednostima.

"Bio je trener koji je znao da vjeruje, da ohrabri, da pruži ruku kada je najteže i da se raduje svakom uspjehu svojih igrača kao da je njegov lični. Danas je teško pronaći riječi koje mogu opisati bol i prazninu koju osjećamo. Otišao je prerano čovjek velikog srca, naš Bajke, ali ono što je ostavio iza sebe nastaviće da živi kroz sve dječake koje je trenirao, kroz svaki njihov uspjeh i kroz uspomene koje ćemo zauvijek nositi sa sobom.

Dragi Bajke, hvala ti za svaki trening, svaki savjet, svaki osmijeh i svu ljubav koju si dao našem klubu i našoj djeci.

Nikada nećeš biti zaboravljen.

Tvoje mjesto u našoj ekipi, u našem klubu i u našim srcima ostaće zauvijek prazno.

Počivaj u miru, dragi naš treneru.

Zauvijek ćeš biti dio naše porodice", navode iz ovog kluba.

Od Nenada se oprostio i RK Borac.

"Sa velikom tugom primili smo vijest da nas je napustio Nenad Bajić – dijete Borca, vrhunski sportista, a prije svega još bolji čovjek.

Tih, skroman i dobar momak. Čovjek kojeg su krasili ljudskost, poštenje i ljubav prema rukometu.

Teško je pronaći prave riječi za ovakav gubitak.

Porodici Bajić, prijateljima iz ORK „Banja Luka”, gdje je kao trener u proteklih 10 godina ostavio dubok trag, i svima koji su Nenada poznavali i voljeli upućujemo najiskrenije saučešće.

Neka ti je laka zemlja, Nenade.

Počivaj u miru", navode iz Borca.