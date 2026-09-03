Lazar Ristovski oženio 39 godina mlađu Anicu

Autor:ATV redakcija
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Lazar Ristovski i Anica Lazić krunisali su danas svoju veliku ljubav, koja traje skoro tri godine.
Par se oglasio na Instagramu, gdje je podijelio nekoliko fotografija, a uz objavu su jednostavno poručili: „Upravo vjenčani“.
Najljepše čestitke uputili su im brojni prijatelji, a među njima i Verica Rakočević.
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