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Lazar Ristovski oženio 39 godina mlađu Anicu

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03.09.2026 22:15

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Лазар Ристовски и Аница Лазић крунисали су данас своју велику љубав, која траје скоро три године.
Foto: Instagram/printscreen

Lazar Ristovski i Anica Lazić krunisali su danas svoju veliku ljubav, koja traje skoro tri godine.

Par se oglasio na Instagramu, gdje je podijelio nekoliko fotografija, a uz objavu su jednostavno poručili: „Upravo vjenčani“.

Najljepše čestitke uputili su im brojni prijatelji, a među njima i Verica Rakočević.

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Tagovi :

Lazar Ristovski

Svadba

vjenčanje

glumac

Instagram

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