Svirao Jokiću na svadbi, pa otkrio sve detalje: Na ove pjesme Nikola posebno "otkida"

Srpski košarkaš Nikola Jokić, osim što dominira NBA ligom, poznat je i po svojoj ljubavi prema muzici i dobrim veseljima.

Naš poznati harmonikaš, Aleksandar Sofronijević, imao je tu čast da svira na Jokićevoj svadbi.

Jednom prilikom, otkrio je pozitivnu i veselu stranu Somborca i najboljeg košarkaša svijeta, pa se dotakao i toga da li su ostali u dobrim odnosima.

"Išli smo zajedno u Denver, bili smo malo kod Nikole, družili se. Tako smo se nešto čuli i kaže on: 'Ajde, ako možete dođite!' Odmah sam prihvatio poziv! Velika čast mi je bila da mu sviram na svadbi, ostali smo u kontaktu. Jedna divna, fantastična porodica", ispričao je Sofra.

"Veliki je gospodin"

"Jokić je poznat po ljubavi prema muzici, posebno uživa u tamburaškim pjesmama. Takođe voli pjesme Đorđa Balaševića i Miroslava Ilića. Ali ipak najviše voli one njegove tamburaške pjesme, kada mu sviraju njegovi tamburaši. Baš lijepo zna da se veseli, veliki je gospodin", otkrio je Aleksandar Sofronijević.