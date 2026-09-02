Logo

Svirao Jokiću na svadbi, pa otkrio sve detalje: Na ove pjesme Nikola posebno "otkida"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
02.09.2026 21:37

Komentari:

0
Свирао Јокићу на свадби, па открио све детаље: На ове пјесме Никола посебно "откида"
Foto: Tanjug/AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić, osim što dominira NBA ligom, poznat je i po svojoj ljubavi prema muzici i dobrim veseljima.

Naš poznati harmonikaš, Aleksandar Sofronijević, imao je tu čast da svira na Jokićevoj svadbi.

Jednom prilikom, otkrio je pozitivnu i veselu stranu Somborca i najboljeg košarkaša svijeta, pa se dotakao i toga da li su ostali u dobrim odnosima.

"Išli smo zajedno u Denver, bili smo malo kod Nikole, družili se. Tako smo se nešto čuli i kaže on: 'Ajde, ako možete dođite!' Odmah sam prihvatio poziv! Velika čast mi je bila da mu sviram na svadbi, ostali smo u kontaktu. Jedna divna, fantastična porodica", ispričao je Sofra.

"Veliki je gospodin"

"Jokić je poznat po ljubavi prema muzici, posebno uživa u tamburaškim pjesmama. Takođe voli pjesme Đorđa Balaševića i Miroslava Ilića. Ali ipak najviše voli one njegove tamburaške pjesme, kada mu sviraju njegovi tamburaši. Baš lijepo zna da se veseli, veliki je gospodin", otkrio je Aleksandar Sofronijević.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

Aleksandar Sofronijević

popularne pjesme

NBA

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зорица Марковић, пјевачица

Scena

Pjevač nakon mnogo godina otkrio istinu o odnosu sa Zoricom Marković

1 h

0
Брендан Фрејзер је америчко-канадски глумац, рођен 1968. године у Индијанаполису. Славу је стекао током 1990-их и 2000-их, а широј публици посебно је познат по улогама у филмовима „Мумија“, „Мумија се враћа“, „Путовање у средиште Земље“ и „Џорџ из џунгле“.

Scena

Holivudski glumac oduševio gestom fanove širom svijeta

2 h

0
Митар Мирић Дотакни ме видео снимак филтер филер

Scena

Mitar Mirić ponovo u žiži javnosti, svi pričaju o njegovom novom izgledu

7 h

0
Гоца Божиновска

Scena

Pjevačica šokirala izjavama o prostituciji na estradi: 'Dođe gazda i pita koliko koštaš'

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

43

NBA žestoko kaznila Kliperse zbog Kavaja Lenarda: 30 miliona dolara i čak pet pikova prve runde!

22

38

Tramp o sastanku sa Putinom: Kad rat bude "pri kraju"

22

31

Ko je Darko Dumanović, novi šampion kviza "TV Slagalica"

22

23

Košarac osudio napad na srpske povratnike u Vogošći: Samo je Srpska sigurna za Srbe u BiH

22

22

Borac rutinski savladao Željezničara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima