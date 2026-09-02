Logo

Košarac osudio napad na srpske povratnike u Vogošći: Samo je Srpska sigurna za Srbe u BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 22:23

Komentari:

0
Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac najoštrije je osudio brutalni napad na srpskog povratnika i njegovog sina u sarajevskom naselju Vogošća.

"Strašno je i poražavajuće da čovjek od 92 godine, jedan od posljednjih srpskih povratnika u tom kraju, bude krvnički pretučen u sopstvenoj kući, dok se na njegovog sina puca prilikom pokušaja da zaštiti oca", istakao je Košarac za Srnu.

On je poručio da je to zločin koji mora dobiti jasan i nedvosmislen odgovor institucija.

"Posebno zabrinjava što se ponovo otvara pitanje bezbjednosti srpskih povratnika u FBiH. Srbi imaju pravo da žive slobodno, dostojanstveno i bez straha na svojim ognjištima, a svaki napad koji nosi obilježja nacionalne mržnje mora biti temeljno istražen i kao takav procesuiran", rekao je Košarac.

Nažalost, kaže on, ovo je još jedan u nizu primjera kako se politika FBiH odnosi prema Srbima i šta misli o njima.

"Samo je Srpska sigurna za Srbe u BiH", konstatovao je Košarac.

On je zatražio od nadležnih policijskih i pravosudnih organa da hitno rasvijetle ovaj slučaj, otkriju počinioce i njihove motive, te ih najstrože kazne.

"Ćutanje i relativizacija ovakvih napada samo ohrabruju novo nasilje", zaključio je Košarac, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Staša Košarac

napad na povratnike

napad na Srbe

Vogošća

Republika Srpska

FBiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Цвијановић: Градимо путеве који повезују људе

BiH

Cvijanović: Gradimo puteve koji povezuju ljude

1 h

0
Било је неколико покушаја да се у Парламенту Бих донесе Закон о Уставном суду БиХ. Долазили су, углавном, из Републике Српске, а пропадали, јер није било политичке воље међу бошњачким политичарима да се рад највише правосудне иституције регулише Законом, умјесто интерним правилима, која су често у супротности са Уставом БиХ.

BiH

„Neophodno usvojiti Zakon o Ustavnom sudu BiH“

3 h

1
Суд БиХ од септембра 2023. године није предузео ниједну нову мјеру како би лоцирао и привео правди правоснажно осуђеног генерала и бившег команданта Трећег корпуса Армије БиХ. Као надређени одреду "Ел муџахедин", крив је због монструозних злочина над српским цивилима, заробљеним војницима, рањеницима и болесним. На Возући је убијено 459 српских цивила и војника.

BiH

Sud BiH priznao da od 2023. godine nije radio ništa na lociranju Mahmuljina

3 h

0
Фејбук пријаве генерал Ратко Младић Суд БиХ затворске казне

BiH

Nema zatvorskih kapaciteta koliko ima prijava

3 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

43

NBA žestoko kaznila Kliperse zbog Kavaja Lenarda: 30 miliona dolara i čak pet pikova prve runde!

22

38

Tramp o sastanku sa Putinom: Kad rat bude "pri kraju"

22

31

Ko je Darko Dumanović, novi šampion kviza "TV Slagalica"

22

23

Košarac osudio napad na srpske povratnike u Vogošći: Samo je Srpska sigurna za Srbe u BiH

22

22

Borac rutinski savladao Željezničara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima