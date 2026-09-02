Košarac osudio napad na srpske povratnike u Vogošći: Samo je Srpska sigurna za Srbe u BiH

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac najoštrije je osudio brutalni napad na srpskog povratnika i njegovog sina u sarajevskom naselju Vogošća.

"Strašno je i poražavajuće da čovjek od 92 godine, jedan od posljednjih srpskih povratnika u tom kraju, bude krvnički pretučen u sopstvenoj kući, dok se na njegovog sina puca prilikom pokušaja da zaštiti oca", istakao je Košarac za Srnu.

On je poručio da je to zločin koji mora dobiti jasan i nedvosmislen odgovor institucija.

"Posebno zabrinjava što se ponovo otvara pitanje bezbjednosti srpskih povratnika u FBiH. Srbi imaju pravo da žive slobodno, dostojanstveno i bez straha na svojim ognjištima, a svaki napad koji nosi obilježja nacionalne mržnje mora biti temeljno istražen i kao takav procesuiran", rekao je Košarac.

Nažalost, kaže on, ovo je još jedan u nizu primjera kako se politika FBiH odnosi prema Srbima i šta misli o njima.

"Samo je Srpska sigurna za Srbe u BiH", konstatovao je Košarac.

On je zatražio od nadležnih policijskih i pravosudnih organa da hitno rasvijetle ovaj slučaj, otkriju počinioce i njihove motive, te ih najstrože kazne.

"Ćutanje i relativizacija ovakvih napada samo ohrabruju novo nasilje", zaključio je Košarac, prenosi Srna.