Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Završetak obnove magistralnog puta Derventa - Srbac važan je korak u procesu modernizacije putne mreže u Republici Srpskoj, poručuje srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Gradimo puteve koji povezuju ljude, otvaraju nove mogućnosti i vode Republiku Srpsku naprijed", poručuje Cvijanović na Iksu. Završetak obnove magistralnog puta Derventa - Srbac važan je korak u procesu modernizacije putne mreže u Republici Srpskoj.



Gradimo puteve koji povezuju ljude, otvaraju nove mogućnosti i vode Republiku Srpsku naprijed. pic.twitter.com/slXvhQp7ZA — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 2, 2026 Danas je u Srpcu održana svečanost povodom završetka radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Srbac - Derventa, ukupne dužine 41,4 kilometra, kojoj su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorada Dodika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.