Autor:ATV redakcija
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Završetak obnove magistralnog puta Derventa - Srbac važan je korak u procesu modernizacije putne mreže u Republici Srpskoj, poručuje srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.
"Gradimo puteve koji povezuju ljude, otvaraju nove mogućnosti i vode Republiku Srpsku naprijed", poručuje Cvijanović na Iksu.
Završetak obnove magistralnog puta Derventa - Srbac važan je korak u procesu modernizacije putne mreže u Republici Srpskoj.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 2, 2026
Gradimo puteve koji povezuju ljude, otvaraju nove mogućnosti i vode Republiku Srpsku naprijed. pic.twitter.com/slXvhQp7ZA
Danas je u Srpcu održana svečanost povodom završetka radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Srbac - Derventa, ukupne dužine 41,4 kilometra, kojoj su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorada Dodika.
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