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Cvijanović: Gradimo puteve koji povezuju ljude

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02.09.2026 21:24

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Цвијановић: Градимо путеве који повезују људе
Foto: ATV

Završetak obnove magistralnog puta Derventa - Srbac važan je korak u procesu modernizacije putne mreže u Republici Srpskoj, poručuje srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Gradimo puteve koji povezuju ljude, otvaraju nove mogućnosti i vode Republiku Srpsku naprijed", poručuje Cvijanović na Iksu.

Danas je u Srpcu održana svečanost povodom završetka radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Srbac - Derventa, ukupne dužine 41,4 kilometra, kojoj su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorada Dodika.

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Željka Cvijanović

Srbac

Derventa

Republika Srpska

magistralni put

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