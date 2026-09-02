Čitava porodica iz Slovenije preminula u Italiji

Slovenačku porodicu zadesila je velika tragedija u italijanskoj Kalabriji. Nakon 44-godišnjeg oca i njegove 48-godišnje supruge, koji su preminuli od posljedica teških opekotina zadobijenih u eksploziji i požaru, preminula je i njihova desetogodišnja kćerka. Ljekari su se za njen život borili gotovo sedmicu, ali su povrede bile preteške.

Eksplozija se dogodila 25. avgusta, nešto poslije 20.30 časova, u turističkom smještaju u mjestu Mileto na jugu Italije. Prema dosad dostupnim informacijama, porodica se upravo pripremala za večeru kada je odjeknula snažna eksplozija, nakon čega je požar za svega nekoliko trenutaka zahvatio apartman.

Uspjeli su da stignu do bazena

Otac, majka i njihova kćerka, s teškim opekotinama i odjećom koja je gorjela, uspjeli su da stignu do bazena. Prvu pomoć pružila su im dvojica karabinjera koji su tokom odmora boravili u istom objektu. Pokušali su da ugase vatru aparatima za gašenje požara, a potom su pomogli povrijeđenima da uđu u bazen.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija.

Esplosione nel B&B di Mileto, muore anche la mamma di Ema: la bimba di 10 anni resta in condizioni disperate https://t.co/CpcDLBSAyr — LaC News 24 (@LaCnews24) September 1, 2026

Nakon što su povrijeđeni stabilizovani i zbrinuti u bolnici u Vibo Valentiji, prebačeni su u tri različita specijalizovana medicinska centra. Otac je prevezen u Palermo, majka u Kataniju, dok je njihova kćerka smještena u bolnicu u Bariju.

Ljekari su se danima borili za život djevojčice, ali je ona na kraju podlegla teškim povredama.

Vijest o njenoj smrti potvrdila je i Opština Ravne na Koroškem, iz koje je porodica dolazila.

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„U ovim nezamislivo teškim trenucima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće porodici, rodbini, prijateljima i cijeloj zajednici koju je ova neopisiva tragedija pogodila“, objavila je opština.

Tri dana žalosti

Zbog tragedije su u Ravnama na Koroškem proglašena tri dana žalosti. Zastave na opštinskim zgradama biće spuštene na pola koplja, dok su otkazani svi javni događaji i manifestacije zaključno s petkom, 4. septembrom.

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Dan žalosti ranije je proglašen i u Miletu, mjestu u kojem se dogodila tragedija.

Za pomoć porodici Karitas Kotlje i Ravne otvorio je račun na kojem se prikupljaju sredstva za pomoć porodici i pokrivanje troškova povezanih s nesrećom.

Prema prvim nalazima, koji još nisu konačno potvrđeni, eksploziju je moglo da izazove curenje gasa. Istraga o okolnostima nesreće i dalje traje.