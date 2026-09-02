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Tramp o sastanku sa Putinom: Kad rat bude "pri kraju"

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02.09.2026 22:38

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Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da želi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada rat u Ukrajini bude "pri kraju" i kada bude postojala mogućnost za postizanje mirovnog sporazuma.

"Želim to da uradim kada budemo spremni za mirovni sporazum", rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanje o mogućnosti sastanka sa Putinom, preneo je AP.

On je istakao da bi želio dobre odnose sa Rusijom, Ukrajinom i "svima", ocijenivši da bi to bilo dobro i za poslovanje.

Tramp je rekao da bi sastanak sa Putinom mogao da bude organizovan "odmah", ali da bi radije sačekao da rat bude blizu završetka.

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Američki predsjednik je ponovo ukazao na "ogromno neprijateljstvo" između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Putina kao jednu od glavnih prepreka za okončanje rata.

"Moraju da okončaju ovaj glupi rat", rekao je Tramp.

On je ponovio i tvrdnju da je uspio da zaustavi osam ratova, od kojih su, kako je naveo, neki bili znatno teži za rješavanje od sukoba između Rusije i Ukrajine.

"Ja sam zaustavio osam ratova. Osam. Neki od njih su smatrani mnogo težim za okončanje od ovog, a ja sam ih zaustavio. Ali postoji ogromno neprijateljstvo između dvojice predsjednika", naglasio je Tramp.

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Tramp je takođe rekao da obnovljeni vazdušni napadi SAD protiv Irana neće trajati "predugo" poslije najveće razmjene vatre između Teherana i Vašingtona od jula.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da Iran pokušava da napravi raketu koja baca mine i da su je SAD uništile.

Predsjednik SAD je dodao da Iran radi na obnovi svojih radarskih i raketnih sistema, koji su takođe bili meta američkih napada.

"Uklonili smo svu novu opremu koju su pokušali da naprave duž Ormuskog moreuza - nešto odbrambeno, nešto ofanzivno. Bio je to veoma težak napad i spremni smo da izvedemo još jedan kad god poželimo", rekao je Tramp.

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