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Tajler Robinson negira da je ubio Čarlija Kirka

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02.09.2026 21:20

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Тајлер Робинсон негира да је убио Чарлија Кирка
Foto: Tanjug/AP

Dvadesettrogodišnji Tajler Robinson iz Jute izjasnio se da nije kriv za ubistvo američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, dok je sudija odlučio da tužilaštvo može tražiti smrtnu kaznu na suđenju za ubistvo počinjeno 10. septembra 2025. godine na univerzitetskom kampusu u gradu Orem.

Robinsonu prijeti smrtna kazna

Robinson negira optužbu za teško ubistvo, za koje je u Juti predviđena smrtna kazna, kao i još šest krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret u vezi sa ubistvom Kirka.

Advokati odbrane pokušali su da spriječe tužilaštvo da traži smrtnu kaznu, ali su tužioci tvrdili da otežavajuće okolnosti, poput pucanja u masu u prisustvu djece, opravdavaju postupak u kojem je moguće izricanje najteže kazne, prenio je Bi-Bi-Si.

Tužilaštvo je u utorak iznijelo i druge „otežavajuće okolnosti“, optužujući Robinsona da se „kockao životima drugih ljudi“ kada je navodno pucao u pravcu Kirka, koji se nalazio okružen drugim ljudima.

Odbrana je pokušala da umanji značaj tih okolnosti, tvrdeći da nijedan metak nije pogodio nikoga iz mase osim Kirka.

Tužioci navode mogući motiv

Tužilaštvo tvrdi da je optuženi, koji je ranije radio kao pripravnik za električara, bio u vezi sa svojim cimerom i da je konzervativne stavove Kirka, posebno po pitanjima transrodnosti, smatrao „odvratnim“.

To tužioci navode kao mogući motiv za napad.

Naredno ročište zakazano je za 23. oktobar, kada se očekuje da bude određen datum suđenja.

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Tagovi :

Čarli Kirk

Tajler Robinson

Ubistvo

Smrtna kazna

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