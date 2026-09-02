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Osnovci više neće smjeti da koriste vještačku inteligenciju!

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02.09.2026 19:57

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Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.
Foto: pexels/BrianPenny

Državne škole u Njujorku privremeno će zabraniti učenicima osnovnih škola korištenje alata vještačke inteligencije tokom predstojeće školske godine, saopštio je gradonačelnik Zohran Mamdani.

"Jednogodišnji moratorijum, kao dio šire procjene načina na koji djeca u najvećem školskom okrugu u zemlji koriste ovu tehnologiju, obuhvatiće sav softver koji koristi generativnu vještačku inteligenciju namijenjenu učenicima do osmog razreda", saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika.

U saopštenju se navodi da je riječ o najširoj zabrani takve vrste u SAD.

Istovremeno, grad uvodi časove pismenosti u oblasti vještačke inteligencije dva puta godišnje za sve učenike javnih srednjih škola, a biće pokrenuti i pilot-programi za srednjoškolce kako bi se upoznali sa nekoliko platformi vještačke inteligencije pod nadzorom nastavnika, prenosi Srna.

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Tagovi :

Njujork

Vještačka inteligencija

školovanje

učenici

internet

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