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Dodik: Narodna skupština donosi konačnu odluku

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02.09.2026 20:14

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Republika Srpska je stabilna, uspješna, politički izgrađena, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Ukazao je i na posljednju nepravdu Ustavnog suda BiH, ističući da je Ustavom propisano da Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka Predsjedništva BiH odluka validna ili nije.

"Tako je bilo sve do danas, ili do ovih dana. Sad je taj isti famozni skandalozni sud, koji nije ustavni, nego muslimanski, koji nam ovdje nameće svoja muslimanska pravila, a to znači da isključi Republiku Srpsku, rekao da ima pravo da on ocjenjuje da li Republika Srpska može ili treba da donosi tu odluku", naveo je Dodik.

On je rekao da je 30 i više godina sve bilo u redu, a da su odjednom sjeli sada da to preispituju.

"To znači da ćemo imati još jednu tešku borbu koju ćemo morati da vodimo. U narednom vremenu moramo se okupiti i dati naš odgovor i na te odluke i mnoge druge. Samo snažni vaši predstavnici mogu imati energiju da se bore za vas", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Narodna skupština Republike Srpske

Predsjedništvo BiH

Komentari (2)

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