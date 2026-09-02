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Minić: Utvrditi motiv i kazniti napadače

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02.09.2026 19:39

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić povodom napada na dvojicu Srba u Vogošći zatražio je od Federacije BiH da zaštiti srpske povratnike i obezbijedi im miran i siguran život na njihovim ognjištima.

Minić je istakao da ga je potresla vijest o brutalnom napadu na devedesetdvogodišnjeg srpskog povratnika u Vogošći i pucnjavi na njegovog sina.

Ротација-илустрација

Hronika

Sramno: Pretučen srpski povratnik (92) u Vogošći, napadači pucali i na njegovog sina

"Nadležni moraju utvrditi motiv, pronaći i kazniti odgovorne", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Član porodice napadnutih Srba ispričala je da je A.Š. /92/ napadnut u noći između 25. i 26. avgusta i krvnički pretučen, a kasnije je dobio i moždani udar.

Prema njenim riječima, u kući je u to vrijeme bio i njegov sin B.Š. /68/ koji isprva ništa nije čuo. Kada se probudio i vidio šta se dešava, pojurio je za provalnicima koji su u tom trenutku pucali na njega, ali nije pogođen.

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Savo Minić

Vogošća

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