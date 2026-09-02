Срамно: Претучен српски повратник (92) у Вогошћи, нападачи пуцали и на његовог сина

Аутор:АТВ редакција
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Напад на српског повратника А. Ш. (92) и његовог сина Б. Ш. (68) у сарајевској општини Вогошћа отворио је поново питање безбједности преосталих Срба у ФБиХ, док надлежне полицијске институције одбијају детаљније говорити о мотивима овог бруталног напада.
Жртва крвничког напада је један од посљедњих српских повратника у том дијелу Вогошће, због чега породица отворено сумња да је примарни мотив овог бруталног чина управо национална мржња.
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Редакцији "Гласа" јавила се породица претученог Србина те испричала стравичне детаље напада на А. Ш. и Б. Ш.
"Прошле седмице у ноћи са уторка на сриједу у два сата иза поноћи нападнут је А. Ш. (92) и крвнички претучен. Касније је добио и мождани удар. У кући је у то вријеме био и његов син Б. Ш. (68) који испрва ништа није чуо. Када се пробудио и видио шта се дешава, појурио је за провалницима који су у том тренутку пуцали на њега, али срећом није погођен", испричала је "Гласу" Д. Ш., која је члан породице нападнутих Срба.
Навела је да је А. Ш. тренутно ван животне опасности те да се опоравља.
"Камере са сусједних објеката све су снимиле и ти материјали предати су полицији. Истрага је у току. Како смо сазнали, нападачи су са Благовца, у тридесетим годинама, а у вријеме напада возили су "шкоду" и одраније су познати полицији", наводи саговорница "Гласа".
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Такође, додаје да постоји сумња да су нападачи пријетили и раније лицу А. Ш., али да је он ћутао о томе.
"Ријеч је о човјеку који је један од посљедњих, ако не и посљедњи Србин у том дијелу Вогошће. Сумњамо и да је мотив напада заправо био на националној основи", казала је наша саговорница и додала да породица разматра да поднесе кривичну пријаву за двоструки покушај убиства.
Поменута лица која су нападнута су српски повратници у ФБиХ, а А. Ш. се на своје огњиште вратио прије више од 20 година.
Иако се ради о нападу на рањиву повратничку популацију, полицијски органи у ФБиХ остају изузетно нерјечити. МУП Кантона Сарајево игнорисао је директне новинарске упите "Гласа" и одбијао дати детаљније информације о овом случају.
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Умјесто тога, кантонална полиција се огласила тек штурим саопштењем у свом билтену, гдје су шкрто навели да су ухапшени А. К. (25) и М. К. (23) из Вогошће, квалификујући овај брутални напад са употребом ватреног оружја искључиво као "разбојништво у покушају".
Док се претучени старина опоравља од задобијених повреда и можданог удара, истрага је формално предата у надлежност Кантоналног тужилаштва, али затвореност МУП-а Кантона Сарајево додатно подгријева сумње породице да се истрага о национално мотивисаном нападу заташкава.
Предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић сматра да ће и овај случај напада на српске повратнике, нажалост, завршити на шкртом саопштењу полиције у Сарајеву.
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"МУП Кантона Сарајево лоше поступа према кривичним дјелима и прекршајима који се односе на националну припадност. Имамо до сада негативна искуства из Сарајева, од тога да су тамо нападана дјеца из Новог Сада, те да су лупани аутомобили са регистарским таблицама из Србије. Поред тога, дјеци која су носила дресове Партизана и Звезде тражили су да их скидају одмах на улици", казао је "Гласу" Радановић и подсјетио да се и православна гробља често налазе на мети у ФБиХ, али да за то нико до сада није одговарао.
Напасти човјека од 92 године, наводи Радановић, за појединце у Сарајеву је "велики херојски чин".
"То могу само они који су имали намјеру да истуку Србина православца и сада ће са тим да се хвале по Вогошћи. Поразно је да се таква дјела не санкционишу и експресно не рјешавају. Али такав је нажалост МУП Кантона Сарајево", закључио је Радановић.
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