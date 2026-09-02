Број жртава на Тибету порастао на 21

Аутор:АТВ редакција
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Број људи за које је потврђено да су погинули на кинеском Тибету након разорних поплава на Хималајима прошле седмице порастао је на 21, док се 541 лице води као нестало, јавили су кинески државни медији.
Најмање 1.114 људи је погинуло, а близу 4.000 се води као нестало у сусједном Непалу, седам дана након што је урушавање глечера на Хималајима изазвало поплаву која је опустошила ову планинску област.
У Непалу су породице почеле да организују симболичне сахране настрадалих.
Непалско Министарство спољних послова саопштило је да су спасена 324 страна држављанина, док се још 590 из 39 земаља воде као нестали, преноси Срна.
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