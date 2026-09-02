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Број жртава на Тибету порастао на 21

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02.09.2026 15:14

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На фотографији од 20. јуна 2013. године, светиња Кедарнат, један од најсветијих хиндуистичких храмова, и други објекти у њеној околини, виде се оштећени након монсунских киша на сјеверу Индије.
Фото: Tanjug/AP Photo, File

Број људи за које је потврђено да су погинули на кинеском Тибету након разорних поплава на Хималајима прошле седмице порастао је на 21, док се 541 лице води као нестало, јавили су кинески државни медији.

Најмање 1.114 људи је погинуло, а близу 4.000 се води као нестало у сусједном Непалу, седам дана након што је урушавање глечера на Хималајима изазвало поплаву која је опустошила ову планинску област.

У Непалу су породице почеле да организују симболичне сахране настрадалих.

Непалско Министарство спољних послова саопштило је да су спасена 324 страна држављанина, док се још 590 из 39 земаља воде као нестали, преноси Срна.

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Тагови :

Хималаји

Тибет

Поплава

жртве

погинули и нестали

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