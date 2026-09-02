Нова смјена у украјинској војсци

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Владимир Зеленски смијенио је команданта копнених снага Украјине Генадија Шаповалова, наводи се у декрету који је објављен на веб-сајту предсједника.
Зеленски је на ту функцију именовао пуковника Свјатослава Зајица, који је раније служио у ваздушно-десантним трупама земље.
Друге информације за сада нису познате.
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