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Нова смјена у украјинској војсци

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02.09.2026 13:58

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Украјински предсједник Владимир Зеленски смијенио је команданта копнених снага Украјине Генадија Шаповалова, наводи се у декрету који је објављен на веб-сајту предсједника.

Зеленски је на ту функцију именовао пуковника Свјатослава Зајица, који је раније служио у ваздушно-десантним трупама земље.

Друге информације за сада нису познате.

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Тагови :

Володимир Зеленски

Украјина

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