ЦИК помијешао ћирилицу и латиницу

Аутор:АТВ редакција
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У "Службеном гласнику Републике Српске" објављена је Одлука о изгледу, садржају, својствима и карактеристикама гласачког листића за све нивое непосредних избора у Босни и Херцеговини на општим изборима 2026. године и ништа не би било спорно да на кандидатским листама нема озбиљних правописних грешака.
Рецимо, кандидатске листе штампају се са двије језичке варијанте на латиници и ћирилици, међутим у самом наслову направљена је озбиљна грешка и умјесто "кандидатска листа" пише ""kandidatska листа"", што значи да је помијешана латиница и ћирилица.
"То није до нас. То је до Централне изборне комисије. Они су нам преко секретаријата послали материјал и ми на њега не смијемо имати интервенције. Грешку сам видио, али нисмо смјели интервенисати", рекао је за "Независне новине" Милош Лукић, в.д. директора "Службеног гласника Републике Српске".
Иначе, у самом "Службеном гласнику" објављено је и детаљно упутство о томе како гласати на изборима и како ће изгледати гласачки листићи за различите нивое власти.
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