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ЦИК помијешао ћирилицу и латиницу

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02.09.2026 15:00

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

У "Службеном гласнику Републике Српске" објављена је Одлука о изгледу, садржају, својствима и карактеристикама гласачког листића за све нивое непосредних избора у Босни и Херцеговини на општим изборима 2026. године и ништа не би било спорно да на кандидатским листама нема озбиљних правописних грешака.

Рецимо, кандидатске листе штампају се са двије језичке варијанте на латиници и ћирилици, међутим у самом наслову направљена је озбиљна грешка и умјесто "кандидатска листа" пише ""kandidatska листа"", што значи да је помијешана латиница и ћирилица.

"То није до нас. То је до Централне изборне комисије. Они су нам преко секретаријата послали материјал и ми на њега не смијемо имати интервенције. Грешку сам видио, али нисмо смјели интервенисати", рекао је за "Независне новине" Милош Лукић, в.д. директора "Службеног гласника Републике Српске".

Иначе, у самом "Службеном гласнику" објављено је и детаљно упутство о томе како гласати на изборима и како ће изгледати гласачки листићи за различите нивое власти.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Ћирилица

Латиница

нови гласачки листићи

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