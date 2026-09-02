Двоструки аршини Хрвата: Смета им петокрака, а ћуте на усташке симболе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Хрватска странка права (ХСП) БиХ најавила је покретање иницијативе за забрану јавног истицања и величања комунистичких симбола и обиљежја у Босни и Херцеговини, уз поруку да им је циљ наводно спрјечавање глорификације тоталитарних режима.
Из ове политичке партије је саопштено да за прву радну сједницу новог сазива Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ спремају Приједлог закона о забрани истицања и јавног величања комунистичких обиљежја.
У свом саопштењу посебно су се оборили на црвену петокраку, тврдећи да она за бројне породице не представља симбол слободе, већ искључиво страдања, прогона и губитка домова.
"Под црвеном петокраком ЈНА је разарала хрватске и босанскохерцеговачке градове и села. За многе породице она није само симбол једне идеологије, него симбол страдања, прогона и изгубљених домова", тврде из ХСП-а БиХ.
Странка поручује да тражи једнака мјерила према свим тоталитарним идеологијама, пише Јабука.тв.
"Ако у европској Босни и Херцеговини нема мјеста за величање фашизма и нацизма, не смије бити мјеста ни за величање комунистичког тоталитаризма", стоји у њиховом допису.
Из ХСП-а БиХ додају да ће се у иницијативи позвати на Резолуцију Европског парламента о европском сјећању, захтјевајући законско рјешење без двоструких аршина. Тврде да не траже забрану историјског памћења, већ искључиво забрану јавне глорификације.
"Историју треба памтити, жртве треба поштовати. Злочине никада не смијемо претварати у идеале", тврде су из ове странке.
Међутим, док им је посебно спорна црвена петокрака и улога ЈНА, величање усташтва, фашистичка иконографија и прослава највећих злочина над Србима за ову политичку опцију не представљају проблем, као ни свакодневне провокације упућене српском народу.
Тако јавност у региону редовно има прилику да свједочи морбидним призорима и отвореном истицању усташких симбола на концертима Марка Перковића Томпсона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Хроника
2 ч2
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
10
17
10
16
56
16
54
16
51
Тренутно на програму