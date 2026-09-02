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Ћосић: Отварање нове Основне школе представља наставак унапређења образовног система

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02.09.2026 14:22

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Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.
Фото: ATV

Отварање новоизграђене Основне школе "Стево Калуђерчић" у Источном Новом Сарајеву представља наставак унапређења образовног система на подручју ове општине и цијелог града Источно Сарајево, оцијенио је данас градоначелник Љубиша Ћосић.

"Када имате једну од двије новоизграђене основне школе у Републици Српској, онда знате да и општина и град иду напријед, а што је најважније - да наша дјеца имају сигурну образовну будућност", навео је Ћосић након посјете овој школи и састанка са директором Андреом Вукобрат.

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Ћосић је истакао да у Источном Новом Сарајеву сада функционишу двије јавне предшколске установе, двије основне школе, средња школа, Ректорат, Музичка академија и три факултета.

"То показује да су на једном простору присутни сви сегменти образовања, и то у савременим и модерним објектима", навео је Ћосић.

Према његовим ријечима, од свих објеката најважнија су дјеца која у њих долазе задовољна, срећна и спремна да стичу нова знања, као и наставници и професори који им то знање преносе.

"Ова школа представља још један украс Источног Новог Сарајева и цијелог Источног Сарајева", оцијенио је Ћосић.

Нова Основна школа /ОШ/ "Стево Калуђерчић" у Источном Новом Сарајеву примила је јуче прву генерацију од 437 ученика, распоређених у 18 одјељења, међу којима су два одјељења првачића.

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Влада Републике Српске раније је донијела одлуку о оснивању Основне школе "Стево Калуђерчић" због континуираног повећања броја ученика и недовољних просторних капацитета постојеће школе "Свети Сава".

(Срна)

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Тагови :

Источно Ново Сарајево

Источно Сарајево

Школа

Љубиша Ћосић

ОШ Стево Калуђерчић

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