Ћосић: Отварање нове Основне школе представља наставак унапређења образовног система

Аутор:АТВ редакција
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Отварање новоизграђене Основне школе "Стево Калуђерчић" у Источном Новом Сарајеву представља наставак унапређења образовног система на подручју ове општине и цијелог града Источно Сарајево, оцијенио је данас градоначелник Љубиша Ћосић.
"Када имате једну од двије новоизграђене основне школе у Републици Српској, онда знате да и општина и град иду напријед, а што је најважније - да наша дјеца имају сигурну образовну будућност", навео је Ћосић након посјете овој школи и састанка са директором Андреом Вукобрат.
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Ћосић је истакао да у Источном Новом Сарајеву сада функционишу двије јавне предшколске установе, двије основне школе, средња школа, Ректорат, Музичка академија и три факултета.
"То показује да су на једном простору присутни сви сегменти образовања, и то у савременим и модерним објектима", навео је Ћосић.
Према његовим ријечима, од свих објеката најважнија су дјеца која у њих долазе задовољна, срећна и спремна да стичу нова знања, као и наставници и професори који им то знање преносе.
"Ова школа представља још један украс Источног Новог Сарајева и цијелог Источног Сарајева", оцијенио је Ћосић.
Нова Основна школа /ОШ/ "Стево Калуђерчић" у Источном Новом Сарајеву примила је јуче прву генерацију од 437 ученика, распоређених у 18 одјељења, међу којима су два одјељења првачића.
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Влада Републике Српске раније је донијела одлуку о оснивању Основне школе "Стево Калуђерчић" због континуираног повећања броја ученика и недовољних просторних капацитета постојеће школе "Свети Сава".
(Срна)
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