За унапређење здравства у Српској 45 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић потписали су данас у Бањалуци супсидијарни споразум о зајму Међународне банке за обнову и развој, за "Пројекат унапређења здравствених система – додатно финансирање", укупне вриједности 45 милиона евра алоцираних за Републику Српску.
Потписивању је присуствовао и министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
Пројекат је усмјерен на унапређење ефикасности, квалитета и доступности здравствене заштите, посебно путем јачања превентивне и примарне здравствене заштите, те смањења непотребних болничких пријема.
Посебна пажња биће посвећена јачању система надзора над болестима, епидемиолошких капацитета, клиничких смјерница, дигиталних здравствених система и ефикаснијег пружања болничких услуга.
Истовремено јачаће управљање и финансијска одрживост здравствених установа путем новог система финансијског извјештавања, управљања дуговима измирењем пореских обавеза и кориштењем информационих технологија.
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