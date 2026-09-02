Logo

За унапређење здравства у Српској 45 милиона евра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 14:08

Коментари:

0
Потписан споразум: За унапређење здравства у Српској 45 милиона евра
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић потписали су данас у Бањалуци супсидијарни споразум о зајму Међународне банке за обнову и развој, за "Пројекат унапређења здравствених система – додатно финансирање", укупне вриједности 45 милиона евра алоцираних за Републику Српску.

Потписивању је присуствовао и министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.

Пројекат је усмјерен на унапређење ефикасности, квалитета и доступности здравствене заштите, посебно путем јачања превентивне и примарне здравствене заштите, те смањења непотребних болничких пријема.

Посебна пажња биће посвећена јачању система надзора над болестима, епидемиолошких капацитета, клиничких смјерница, дигиталних здравствених система и ефикаснијег пружања болничких услуга.

Истовремено јачаће управљање и финансијска одрживост здравствених установа путем новог система финансијског извјештавања, управљања дуговима измирењем пореских обавеза и кориштењем информационих технологија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Здравство

Зора Видовић

Срђан Амиџић

Коментари (0)

Више из рубрике

Анђелка Кузмић

Република Српска

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

4 ч

4
Додик у посјети Институту "Мирослав Зотовић"

Република Српска

Додик: Планирано 80 милиона за прву фазу развоја Института "Др Мирослав Зотовић"

4 ч

12
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Уставни суд БиХ објавио је рат Српској

4 ч

5
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице

Република Српска

Којић: Захвалност одборницима који су подржали иницијативу за смјену Ђозића

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 02.09.2026.

17

10

Пешић: Физичко васпитање треба да буде сваки дан у школама

16

56

На УКЦ-у Српске прво Одјељење за терапију бола

16

54

Молили се за чудо, а стигла трагична вијест: Дјевојчица (5) пронађена мртва, родитељи ухапшени

16

51

"Нико није одговоран! Добио је Бруфен": Скандалозан налаз болнице о смрти Луке (38) који је умро у чекаоници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима