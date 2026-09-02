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Стевандић: Уставни суд БиХ објавио је рат Српској

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02.09.2026 12:52

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је након сједнице Одбора за уставна питања да је Уставни суд БиХ прихватањем да се проблематизује вето српског члана Предсједништва БиХ објавио рат Републици Српској.

"Уопште ништа не би било спорно да су раније постојале одлуке Уставног суда око оваквих питања. Од Дејтонског споразума до сада Уставни суд БиХ није проблематизовао питање вета. Овдје се ради о преседану и покушају рушења Устава на штету једног ентитета", нагласио је Стевандић.

Он је навео да је један од разлога зашто се то ради - мржња која се види кроз бројне пријаве поводом израза саучешћа због смрти генерала Ратка Младића.

"Размишљамо о томе да за то постоји подршка споља, али смо сигурни да ту подршку нису пружиле САД, Русија и Кина", навео је Стевандић.

На питање новинара да ли би оваквих апелација било да постоји Закон о Уставном суду БиХ, Стевандић је рекао да се такви експерименти никада не би изводили.

"Ми нећемо подлећи притиску и сачекаћемо да се ситуација смири. Ако Уставни суд БиХ не одбаци ову апелацију, нама је све јасно и мораћемо да промијенимо и политички дискурс. Ми се не бојимо никога, али желимо да сачувамо вријеме за договор", истакао је Стевандић.

Сједница Одбора Народне скупштине Републике Српске за уставна питања одржана је данас како би се одговорило Уставном суду БиХ у вези са захтјевом предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића.

Бећировићев захтјев се односи на рјешавање спора са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић и Народном скупштином Републике Српске због изјаве о проглашењу одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, усвојеној без консензуса, веома штетном по виталне интересе Републике Српске, те одлуке парламента о потврђивању изјаве члана Предсједништва БиХ из Републике Српске од 7. јула, преносе Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ненад Стевандић

NSRS

Уставни суд БиХ

Ратко Младић

Жељка Цвијановић

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