Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Актив директора основних школа бањалучке регије затражио је, у уторак, 1.септембра од Министарства просвјете и културе Републике Српске одобрење за скраћивање часова на пола сата због високих температура.
Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије, рекао је за да је захтјев Министарству упућен првог дана нове школске године.
"Поднијели смо захтјев за скраћивање часова у школама због великих врућина. Настава је почела јуче, а од надлежног министарства затражили смо да часови буду скраћени на пола сата", казао је Попржен.
Нова школска година у Републици Српској почела је у уторак, 1. септембра, а одлуку о захтјеву Актива директора накнадно би требало да донесе Министарство просвјете и културе Републике Српске.
Како пишу "Независне новине" из Министарства просвјете и културе Републике Српске, захтјев Актива директора стигао је на њихову адресу, али о њему још није одлучено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
8 ч2
Бања Лука
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
10
17
10
16
56
16
54
16
51
Тренутно на програму