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Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

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02.09.2026 13:37

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Ходник Основне школе у Бањалуци.
Фото: АТВ

Актив директора основних школа бањалучке регије затражио је, у уторак, 1.септембра од Министарства просвјете и културе Републике Српске одобрење за скраћивање часова на пола сата због високих температура.

Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије, рекао је за да је захтјев Министарству упућен првог дана нове школске године.

"Поднијели смо захтјев за скраћивање часова у школама због великих врућина. Настава је почела јуче, а од надлежног министарства затражили смо да часови буду скраћени на пола сата", казао је Попржен.

Нова школска година у Републици Српској почела је у уторак, 1. септембра, а одлуку о захтјеву Актива директора накнадно би требало да донесе Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Како пишу "Независне новине" из Министарства просвјете и културе Републике Српске, захтјев Актива директора стигао је на њихову адресу, али о њему још није одлучено.

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Тагови :

скраћивање часова

основна школа

Бања Лука

Мирослав Попржен

Министарство просвјете

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