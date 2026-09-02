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Преминуо Иван Гудељ

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02.09.2026 14:11

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Иван Гудељ
Фото: Screenshot / YouTube

Легендарни хрватски фудбалер Иван Гудељ преминуо је у 67. години након тешке болести.

Иван Гудељ остаје упамћен као један од највећих талената у историји југословенског фудбала и легенда сплитског Хајдука, чији је блистави спортски пут напрасно прекинут у 26. години живота.

Награда за најбољег младог играча Европе 1979. године, улога најмлађег капитена у историји репрезентације Југославије и пласман у идеалних 11 на Свјетском првенству у Шпанији 1982. године јасно су свједочили о каквом се играчу радило.

Док је био на самом прагу потписа уговора каријере са Реал Мадридом, Гудељ се срушио на терену током првенственог окршаја Хајдука и Црвене звезде на "Пољуду".

Умјесто одласка на "Сантијаго Бернабеу", услиједила је дијагноза хепатитиса Б и дуготрајно болничко лијечење, што је означило и крај његове играчке каријере.

За Хајдук је уписао 362 наступа и постигао 93 гола, док је дрес репрезентације Југославије носио 33 пута уз три поготка, наступивши на Олимпијским играма 1980, Свјетском првенству 1982. и Европском првенству 1984. године.

Упркос томе што је изненада морао да остави фудбал у најбољим годинама, Гудељ је успио да се издигне изнад тешких животних околности и извојевао је побједу у својој најважнијој ванфудбалској борби.

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Тагови :

Иван Гудељ

Умро Иван Гудељ

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