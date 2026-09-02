Преминуо Иван Гудељ

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни хрватски фудбалер Иван Гудељ преминуо је у 67. години након тешке болести.
Иван Гудељ остаје упамћен као један од највећих талената у историји југословенског фудбала и легенда сплитског Хајдука, чији је блистави спортски пут напрасно прекинут у 26. години живота.
Награда за најбољег младог играча Европе 1979. године, улога најмлађег капитена у историји репрезентације Југославије и пласман у идеалних 11 на Свјетском првенству у Шпанији 1982. године јасно су свједочили о каквом се играчу радило.
Док је био на самом прагу потписа уговора каријере са Реал Мадридом, Гудељ се срушио на терену током првенственог окршаја Хајдука и Црвене звезде на "Пољуду".
Умјесто одласка на "Сантијаго Бернабеу", услиједила је дијагноза хепатитиса Б и дуготрајно болничко лијечење, што је означило и крај његове играчке каријере.
За Хајдук је уписао 362 наступа и постигао 93 гола, док је дрес репрезентације Југославије носио 33 пута уз три поготка, наступивши на Олимпијским играма 1980, Свјетском првенству 1982. и Европском првенству 1984. године.
Упркос томе што је изненада морао да остави фудбал у најбољим годинама, Гудељ је успио да се издигне изнад тешких животних околности и извојевао је побједу у својој најважнијој ванфудбалској борби.
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