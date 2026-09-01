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Изненада преминуо голман (34): Бранио за Напријед, Вихор...

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01.09.2026 14:39

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Изузетно тужна вијест погодила је ријечки фудбал. У 34. години изненада је преминуо Антонио Грљ, који је током каријере бранио за бројне клубове с Кварнера.

Наиме, бранио је и за Клуб малог фудбала Ријека, а током каријере наступао је и за Крк, Напријед из Хрељина, Максимир, Трње, Вихор из Башке, Мркопље и Црес.

Од њега се емотивном поруком опростио Црес, чије је боје донедавно бранио:

"Наш пријатељ, саиграч и голман, а понајвише велики пријатељ нашег клуба који је волио свим срцем, Антонио Грљ, трагично је преминуо синоћ у 34. години живота", написали су из клуба и додали:

"Антонио је прије свега био наш велики пријатељ и добар човјек. У свлачионици нас је увијек знао насмијати, а када је било потребно, увијек је био ту за нас, као саиграч, пријатељ и подршка".

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Хрватска

голман

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