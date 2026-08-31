Бензема напустио Ал Хилал након шест мјесеци

Аутор:АТВ редакција
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Карим Бензема је напустио Ал Хилал након само шест мјесеци игре. Његова будућност је за сада неизвјесна, а према писању медија на столу су три опције, Саудијска Арабија, Америка или пензија.
Како пишу свјетски медији, Бензема разматра останак у Саудијској Арабији. То би могло значити повратак у Ал-Итихад за који је играо прије пола године или прелазак у Ал-Шабаб.
Фабрицио Романо извјештава да Бензема за сада искључује могућност повратка у европски фудбал. То умањује шансе за прелазак у Лион, клуб који је у посљедње вријеме у великој мјери повезиван са њим.
Друга опција је одлазак у САД гдје су завршили бројни великани европског фудбала.
Марца пише да ни пензионисање није у потпуности искључено, али Француз је још увијек спреман да игра.
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