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Бензема напустио Ал Хилал након шест мјесеци

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 22:22

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Бензема напустио Ал Хилал након шест мјесеци
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Карим Бензема је напустио Ал Хилал након само шест мјесеци игре. Његова будућност је за сада неизвјесна, а према писању медија на столу су три опције, Саудијска Арабија, Америка или пензија.

Како пишу свјетски медији, Бензема разматра останак у Саудијској Арабији. То би могло значити повратак у Ал-Итихад за који је играо прије пола године или прелазак у Ал-Шабаб.

Фабрицио Романо извјештава да Бензема за сада искључује могућност повратка у европски фудбал. То умањује шансе за прелазак у Лион, клуб који је у посљедње вријеме у великој мјери повезиван са њим.

Друга опција је одлазак у САД гдје су завршили бројни великани европског фудбала.

Марца пише да ни пензионисање није у потпуности искључено, али Француз је још увијек спреман да игра.

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Подијели:

Тагови :

Karim Benzema

Ал Хилал

Саудијска Арабија

Фудбал

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