Преминуо Едуар Балади

Аутор:АТВ редакција
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Бивши премијер Француске Едуар Баладир, који је на функцији био од 1993. до 1995. године, преминуо је данас у 97. години, саопштио је премијер Себастијен Лекорни.
"Едуар Баладир је блиско повезан са 50 година историје Пете републике. Од својих првих дана рада уз Жоржа Помпидуа до именовања за премијера, био је једна од водећих личности нашег јавног живота", навео је Лекорни на "Иксу".
Баладир је спроводио свеобухватни програм приватизације којим су продате неке од најпознатијих француских компанија, укључујући банке Сосијете женерал и Париба, као и телевизијску компанију Те Еф. Такође је 1993. године спровео и реформу француског пензионог система, потеза веома контроверзног у то вријеме, преноси Срна.
Баладир је био премијер за вријеме мандата социјалистичког предсједника Франсоа Митерана.
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