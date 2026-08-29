Преминуо политичар из БиХ, прије два мјесеца имао несрећу

Аутор:АТВ редакција
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Армин Башић, одборник у Општини Олово и упосленик ШПД ЗДК, преминуо је јуче на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС), два мјесеца након што је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи.
Башић је преминуо у 39. години.
Био је упосленик и руководилац у ШПД ЗДК, а његове колеге и познаници памте га као доброг, сталоженог и одговорног човјека који је својим односом према другима остављао снажан утисак.
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Иза Армина Башића остали су супруга, двоје дјеце, родитељи, брат, сестра те бројна родбина и пријатељи.
Поводом његове смрти, Општинско вијеће Олово сазвало је комеморативну сједницу која ће бити одржана у недјељу, 30. августа, у кино-сали Дома културе с почетком у 14 сати.
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