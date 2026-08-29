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Преминуо политичар из БиХ, прије два мјесеца имао несрећу

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:46

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Армин Башић
Фото: Фејсбук

Армин Башић, одборник у Општини Олово и упосленик ШПД ЗДК, преминуо је јуче на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС), два мјесеца након што је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи.

Башић је преминуо у 39. години.

Био је упосленик и руководилац у ШПД ЗДК, а његове колеге и познаници памте га као доброг, сталоженог и одговорног човјека који је својим односом према другима остављао снажан утисак.

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Иза Армина Башића остали су супруга, двоје дјеце, родитељи, брат, сестра те бројна родбина и пријатељи.

Поводом његове смрти, Општинско вијеће Олово сазвало је комеморативну сједницу која ће бити одржана у недјељу, 30. августа, у кино-сали Дома културе с почетком у 14 сати.

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Тагови :

Армин Башић

Олово

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