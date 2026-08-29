Невријеме похарало Прњавор, однесен дио крова школе

Аутор:АТВ редакција
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Јак вјетар праћен ледом оштетио је дио крова Основне школе "Меша Селимовић" у Насеобини Лишња код Прњавора, а подручје града тренутно је без електричне енергије.
Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала, преноси "Срна".
У другом дијелу града вјетар је оборио дрво које је оштетило два паркирана возила.
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Снажно невријеме погодило је данас подручје Прњавора, Приједора и Козарске Дубице.
У Кнежици код Козарске Дубице падао је лед величине јајета.
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