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Невријеме похарало Прњавор, однесен дио крова школе

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:34

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Невријеме у Прњавору
Фото: Срна

Јак вјетар праћен ледом оштетио је дио крова Основне школе "Меша Селимовић" у Насеобини Лишња код Прњавора, а подручје града тренутно је без електричне енергије.

Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала, преноси "Срна".

У другом дијелу града вјетар је оборио дрво које је оштетило два паркирана возила.

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Снажно невријеме погодило је данас подручје Прњавора, Приједора и Козарске Дубице.

У Кнежици код Козарске Дубице падао је лед величине јајета.

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Тагови :

невријеме

Прњавор

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