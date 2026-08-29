Град пао и у Приједору, примијећени и шелф облаци

Аутор:АТВ редакција
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Приједор је захватило невријеме. Претходно су се појавили и "шелф" облаци.
Ова врста облака, позната као "шелф" облак, најчешће се појављује у склопу снажних грмљавинских непогода, нарочито у присутности олујних фронти или суперћелијских олуја.
Друштво
Лед величине јајета: Стигло невријеме у дијелове Српске
Нестабилности у атмосфери изазвале су бурне метеоролошке процесе који су проузроковали грмљавину, јак вјетар и обилне падавине.
У Расавцима код Приједора пао је и лед.
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