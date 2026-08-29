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Град пао и у Приједору, примијећени и шелф облаци

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:03

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Шелф облаци у Приједори
Фото: АТВ

Приједор је захватило невријеме. Претходно су се појавили и "шелф" облаци.

Ова врста облака, позната као "шелф" облак, најчешће се појављује у склопу снажних грмљавинских непогода, нарочито у присутности олујних фронти или суперћелијских олуја.

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Нестабилности у атмосфери изазвале су бурне метеоролошке процесе који су проузроковали грмљавину, јак вјетар и обилне падавине.

У Расавцима код Приједора пао је и лед.

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Тагови :

Шелф облак

невријеме

Приједор

лед

лед и град

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